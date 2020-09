Open Vld Antwerpen vraagt stadsbestuur om 12 minderjarigen uit Moria op te vangen AMK

17 september 2020

18u11 1 Antwerpen Dinsdag bevestigde het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) dat ons land bereid is om twaalf niet-begeleide minderjarigen op te vangen uit het vernielde opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Open Vld-district Antwerpen wil die twaalf minderjarigen in Antwerpen opvangen. “Dat is niet meer dan onze plicht”, klinkt het bij voorzitter Anthony Pierards.

Een zware brand legde vorige week het overbevolkte vluchtelingenkamp op Lesbos in de as. Daardoor raakten meer dan 12.000 migranten dakloos. Ons land wil twaalf niet-begeleide minderjarigen opvangen, volgens Open Vld-district Antwerpen kunnen zij terecht in Antwerpen.

“Wij juichen het initiatief van federaal asiel- en migratieminister Maggie De Block toe om een aantal van de slachtoffers van de brand in het kamp op Lesbos op te vangen in België, waaronder twaalf niet-begeleide minderjarigen. Dat is niet meer dan onze plicht”, aldus voorzitter Anthony Pierards. “We vragen het stadsbestuur dan ook om de federale overheid aan te bieden deze minderjarigen op te vangen. De stad Antwerpen kan dit.”

Steentje bijdragen

“Open Vld-district Antwerpen herinnert eraan dat meer dan 80 jaar geleden onze stad ook vluchtelingen opving: Joodse mensen en politieke tegenstanders op de vlucht voor de nazi’s. Toen klonken stemmen om dat niet te doen en die vluchtelingen terug te drijven over de grens. De echo’s daarvan klinken vandaag nog steeds in het discours van bepaalde politici en worden steeds luider. Daaraan weigeren wij mee te doen, en vragen dat de stad Antwerpen haar steentje bijdraagt.”

Daarbij wil Open Vld-district Antwerpen dat de overheid onderzoekt hoe het praktisch en financieel georganiseerd kan worden om nog eens minstens twaalf extra minderjarigen in andere Belgische steden opvang te bieden.