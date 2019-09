Open Monumentendag maakt het opnieuw gezellig druk: 1.800 man voor Interescaut, 1.400 voor Carolus Borromeus

PhT

08 september 2019

20u17 0 Antwerpen De 31ste editie van Open Monumentendag bracht over heel Vlaanderen 400.000 mensen op de been. Ook in de provincie en de stad Antwerpen was het op heel wat plaatsen aanschuiven.

Uitschieters waren de Electrabelsite in Schelle met 1.800 bezoekers en de indrukwekkende Sint-Carolus Borromeuskerk in hartje Antwerpen met 1.400 bezoekers. De oude elektriciteitsfabriek Interescaut in Schelle was ooit de grootste productie-eenheid van Europa. De gebouwen wachten al 20 jaar op een nieuwe bestemming.

In het Maagdenhuis kon je de slotdag meemaken van de expo ‘Rijk worden op de werf van de Gouden Eeuw’. Centraal stond Gilbert van Schoonbeke, dé stadsbouwmeester van de zestiende eeuw.