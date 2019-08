Open Monumentendag in het teken van Gilbert Van Schoonbeke BJS

23 augustus 2019

16u31 0 Antwerpen Tijdens de Open Monumentendag op zondag 8 september staat in Antwerpen de zestiende-eeuwse stadsplanner Gilbert Van Schoonbeke in de schijnwerpers. Bezoekers kunnen op 6 pleinen en 39 locaties ontdekken hoe hij zijn stempel heeft gedrukt op Antwerpen.

Het werk van Van Schoonbeke, die 500 jaar geleden in Antwerpen werd geboren, wordt dit jaar extra in de kijker gezet via tal van lezingen, tentoonstellingen en zelfs een speciaal gebrouwen bier. In het programma van Open Monumentendag kon hij dus niet ontbreken. “Hoewel Van Schoonbeke slechts 37 jaar oud werd, was hij een succesvol ondernemer, stadsontwikkelaar en grondspeculant”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Niet minder dan één derde van alle straten die in de zestiende eeuw in Antwerpen zijn aangelegd, zijn door hem gerealiseerd. Daarnaast heeft hij ook een grootschalig bouwbedrijf en een brouwerijonderneming opgericht en voltooide hij de Spaanse omwalling.”

Op zondag 8 september kunnen bezoekers terugduiken in de wereld van Van Schoonbeke. De Stadswaag, Vrijdagmarkt, Graanmarkt, Leikwartier, Nieuwstad en de Spaanse omwalling zijn de vertrekpunten om de omliggende wijken beter te leren kennen en verschillende monumenten te bezoeken. In totaal stellen 39 locaties met een link met Van Schoonbeke hun deuren open. Het Brouwershuis en de Spaanse omwalling zijn daarbij uniek, als enige twee locaties uit de zestiende eeuw die door de stadsplanner zelf gerealiseerd werden.

Naast het verhaal van Van Schoonbeke zijn er nog tal van andere locaties die hun deuren openen op zondag 8 september. Ze zijn eenvoudig terug te vinden via de zoekfunctie op www.openmonumentendag.be/evenementen.