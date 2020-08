Open Monumentendag coronastijl: vooraf reserveren en digitale rondleidingen ADA

03 augustus 2020

Zondag 13 september vindt de 32e editie van de Open Monumentendag plaats. Het programma omvat momenteel 159 activiteiten in 138 monumenten in Vlaanderen. Vanwege het coronavirus wordt gewerkt met reservaties en digitale beleving krijgt een plaats. De activiteiten zijn nog onder voorbehoud van verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Alle lokale organisatoren hebben hun uiterste best gedaan om coronaveilige activiteiten te organiseren, waarbij afstand tussen bezoekers gegarandeerd kan worden. Daarnaast werken de Open Monumentendag-activiteiten dit jaar met reservaties en worden bezoekers aangemoedigd om in hun eigen kleine bubbel op pad te gaan, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen.

Behalve fysieke activiteiten, zoals wandelingen en fietstochten, maken ook digitale belevingen dit jaar deel uit van Open Monumentendag.

Bij de vijf topactiviteiten vermeldt Herita een digitale tour van meer dan 40 locaties rond 100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen, een fiets-, moto- en autoroute over het molenerfgoed in het grenspark Kempen-Broek, een bezoek of digitale kennismaking met het studentinnenleven in het Heilig Hartinstituut in Heverlee, een wandeling van 9 kilometer langs de Gentse bunkergordel in Melle en Gontrode of de restauratie van de historische Reddingsboot 3 van vzw Restart uit Oostende.

Belangstellenden kunnen tot 28 augustus inschrijven voor activiteiten op www.openmonumentendag.be