Opel-terrein al voor tachtig procent gesloopt en nu is ook lot van blauwe watertoren bezegeld PhT

02 maart 2020

16u15 3 Antwerpen De sloop van de gebouwen op de voormalige Opel-site gaat onverminderd door. Komend weekend wordt de iconische blauwe watertoren met de grond gelijk gemaakt. Het einde van het bouwwerk voltrekt zich met een gecontroleerde explosie. Die laat de toren kantelen. De klus is in handen van specialist WOLF.Expert.

De laatste Opel rolde aan de Noorderlaan in december 2010 van de band. Het Havenbedrijf kocht de site van General Motors en wil het terrein nu klaarmaken voor activiteiten in de duurzame chemie. De sloop van de 88 hectare grote site startte in oktober 2019. Aannemers De Muter en Aertssen hebben intussen meer dan 80 procent van de fabriekshallen- en gebouwen afgebroken.

Na het dynamiteren van de blauwe watertoren zal men hem op grondniveau verder ontmantelen en ruimen. Publiek wordt niet toegelaten op de hele Opelsite (het Havenbedrijf communiceert niet over een specifiek moment). De trillingen kunnen net als de knal van de ontploffing enkele seconden duren en zijn vergelijkbaar met voorbijrijdend zwaar vrachtverkeer.

De site moet gesloopt zijn tegen het najaar van 2020.