Opdringerige vrouw steelt gsm in restaurant Jan Aelberts

18 januari 2020

15u25 0 Antwerpen De smartphone van een 39-jarige vrouw werd vrijdagavond gestolen in een restaurant aan de Oudevaartplaats nadat ze werd afgeleid door een onbekende vrouw.

De dame zat er met enkele vriendinnen te eten. Op een gegeven moment kwam er een onbekende vrouw aan de tafel staan. Zij toonde het gezelschap een blad waardoor de groep vriendinnen afgeleid werd. De groep vroeg aan de vrouw om te vertrekken. Pas toen de eigenaar van het restaurant zich kwam mengen, kon de vrouw buiten gewerkt worden. Na het tumult stelde het slachtoffer vast dat haar mobiele telefoon was verdwenen. Vermoedelijk gebeurde dat in het tumult dat ontstaan was als afleidingsmanoeuvre. De politie heeft aan de hand van een persoonsbeschrijving nazicht gedaan in de omgeving. Zonder resultaat.