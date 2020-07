Opdrachtgever van corrupte douanier in Turkije opgepakt Patrick Lefelon

18u06 1 Antwerpen De voortvluchtige drugsbaron Çetin G. (49) is tijdens een indrukwekkende politie-actie in Turkije gearresteerd. De Nederlandse Turk was één van de opdrachtgevers van de Antwerpse douanier Tim D. Zij smokkelden in 2012 samen een recordvracht van 8 ton cocaïne binnen via de Antwerpse haven.

De Antwerpse douanier Tim D. zit in de gevangenis een veroordeling van 14 jaar cel uit voor zijn hulp aan internationale drugsbendes. De douanier zorgde ervoor dat containers waarin de drugs zaten, niet gecontroleerd werden door zijn collega’s. De organisatie rond de Nederlandse Turk Çetin G. werkte samen met Tim D. In oktober 2012 liep het echter mis toen het mega-transport van 8 ton cocaïne van Çetin G. werd onderschept in de haven van Antwerpen. Het was toen op één na de grootste drugsvangst ooit in Europa. De lading zat verstopt in een container met bananen.

Çetin G. werd in 2016 door het Nederlandse gerecht veroordeeld tot 12 jaar cel voor internationale drugssmokkel en witwassen. Hij woonde toen in een chique penthouse in Rotterdam. De politie vond tijdens een huiszoeking ruim 880.000 euro cash geld. Bij de uitspraak van de rechtbank had de man zijn enkelband doorgeknipt en was hij al naar Turkije gevlucht. Nederland zette hem op de lijst van “Most Wanted” van Interpol.

De Turkse politie liet Çetin G. en zestig andere verdachten gisteren arresteren bij een grote, nationale razzia. Bij de actie werd 25 miljoen euro in beslag genomen.

Voorwaardelijke vrijlating

Douanier Tim D. telt ondertussen zijn dagen in de gevangenis van Beveren. De man zit al acht jaar in de gevangenis en komt in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Probleem is dat het Antwerpse parket nog steeds op zoek is naar het fortuin dat Tim D. zou verdiend hebben aan zijn hulp aan internationale drugsbendes zoals die de Nederlandse Turk Çetin G.