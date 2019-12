Exclusief voor abonnees Opdrachtgever “Hoes” niet vervolgd voor ontvoeringen in drugsmilieu Patrick Lefelon

09 december 2019

19u47 0 Antwerpen Waar is “Hoes”, Houssine Ait Soussan? Het 39-jarige Nederlandse kopstuk van de Mocro-maffia werd in 2016 aangeduid als het brein achter twee ontvoeringen in het Antwerpse drugsmilieu. Vijftien verdachten verschijnen daarvoor dinsdagmorgen voor de strafrechter. Alleen Houssine Ait Soussan hoeft niet te komen. Er is onvoldoende bewijs tegen hem.

De Nederlander Houssine Ait Soussan, roepnaam “Hoes”, wordt door de familie El B. aangewezen als het brein achter de ontvoering van Younes El B., gekend als “El Magico”. Een commando van vier Franse gangsters ontvoert Younes El B. in november 2016 wanneer hij buitenkomt bij sportzaal Basic Fit aan de Slachthuislaan in Antwerpen. De jongen wordt zes weken lang vastgehouden in een appartement in Zellik en daarna in het Franse Nanterre. Daar kan hij ontsnappen.

