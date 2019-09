Op zoek naar een échte schat van 210.000 euro: bordspel ‘Guardians of Legends’ nu echt gelanceerd Caroline Van de Pol

19 september 2019

22u56 0 Antwerpen Geronimo Games in Antwerpen heeft donderdagavond het eerste bordspel ter wereld gelanceerd waarbij je op zoek gaat naar een echte schat die ergens verstopt ligt.

Guardians of Legends is een traditioneel gezelschapsspel met kaarten, pionnen en munten. Het avontuurlijke bordspel kan gespeeld worden vanaf de leeftijd van 8 jaar. Omdat het spel steeds verder evolueert en verschillende niveaus van complexiteit aanbiedt, blijft het ook uitdagend voor volwassenen.

Naast het bordspel is er ook de mogelijkheid om het spel voort te zetten in de werkelijke wereld. Met een unieke logincode kan je online de instructies voor de schattenjacht vinden. Samen met het materiaal uit de doos vormen ze aanwijzingen naar de ligging van een ingegraven kistje. In dat kistje zit een certificaat dat je kan omruilen voor het gouden ei, ter waarde van 210.000 euro.

Het gouden ei is versierd met 581 diamanten en werd ontworpen door twee Belgische juwelenmakers. Vincenzo Bianca (33) van Geronimo games is co-auteur van het spel en droomde al sinds zijn 16de van een schattenjacht op zulke schaal. “Ik doe veel mee aan schattenzoektochten, maar dit is de eerste ter wereld waarvan de hoofdprijs 210.000 euro waard is.” Hij verwacht dat het gouden ei pas over drie jaar zal gevonden worden.

Guardians of Legends is voor 36 euro te koop in Dreamland, Fnac, Standaard Boekhandel en in kleinere spelletjeswinkels.