Op weg naar veroordeling nummer 10: drugsbaron die hier leeft van uitkering, riskeert 8 jaar cel

Drie leden van de Marokkaanse familie D. hebben jarenlang in een sociale woning in Antwerpen gewoond en geleefd van een werkloosheidsuitkering, terwijl zij in cafés op de Turnhoutsebaan in Borgerhout kilo's cocaïne verhandelden. De opbrengst investeerden ze in vastgoed in Marokko. De procureur vordert nu celstraffen tot 8 jaar.

In totaal verschenen er donderdag negen verdachten voor de rechter op beschuldiging van drugshandel, witwaspraktijken, criminele organisatie en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. De hoofdverdachten zijn Abdelhakim D.(63), zijn broer Mustapha D. (61) en diens zoon Mostafa D. (33). Voor elk van hen vorderde het parket een straf van 8 jaar cel en 8.000 euro boete.

De politie voerde al vanaf 2016 een onderzoek naar de organisatie van Abdelhakim D. Door middel van telefoontaps, observaties en financieel onderzoek kon de politie aantonen dat de hoofdverdachten op regelmatige basis klanten ontvingen in een viertal cafés op de Turnhoutsebaan waarvan zij de eigenaars waren. Bij een reeks huiszoekingen en invallen in 2016 en 2017 trof de politie in de cafés veel cash geld en cocaïne aan, die vervolgens in beslag werden genomen.

Follow the money

Het geldspoor leidde naar Marokko, het land van afkomst van de drie hoofdverdachten. Zo bleek Abdelhakim D. eigenaar te zijn van een reeks appartementen, huizen en landbouwgronden in Al-Hoceima, Imzouren en Fez. Ook in België bezaten de beklaagden enkele panden. Zeven panden zijn door het Belgische gerecht in beslag genomen.

Tevens werd er gesproken van investeringen in een taxibedrijf in Eindhoven, een bakkerij in Marokko en een firma in Nederland die zich zogezegd bezighield met mantelzorg. Al deze investeringen fungeerden als witwaspraktijken voor het drugsgeld verdiend in Antwerpen.

Geen van de drie hoofdverdachten kon aangeven waar het cash geld dat bij huiszoekingen was gevonden vandaan kwam. De drie hoofdverdachten hadden sinds 2011 geen officiële inkomsten en ontvingen jarenlang een werkloosheidsuitkering. Daardoor kwamen zij ook in aanmerking voor de huur van een sociale woning.

Ieder van hen heeft ook al meerdere veroordelingen voor de correctionele rechtbank op zijn naam. Abdelhakim werd al 9 keer veroordeeld, Mustapha en Mostafa allebei 4 keer.

Tsjetsjeense huurlingen

Volgens een aantal getuigen deinsden de kopstukken van de familie D. er ook niet van terug om geweld te gebruiken bij hun drugshandel. Als klanten bijvoorbeeld schulden hadden, stuurden zij Tsjetsjeense huurlingen op de schuldenaars af. Tijdens het onderzoek betaalden zij kennissen om valse verklaringen af te leggen. De getuigen verklaarden ook dat er van tijd tot tijd jonge meisjes aanwezig waren in de cafés die illegaal in ons land verbleven. Er wordt vermoed dat zij door de verdachten tot prostitutie werden gedwongen.

De procureur besloot haar betoog door te stellen dat de beschuldigden danig misbruik hadden gemaakt van zowel de Belgische zorgstaat als van het gebrek aan controle op financiële middelen in Marokko. Hun handelen, zo ging zij verder, ondermijnt onze maatschappij gebaseerd op solidariteit. Omdat de verdachten hardnekkig hun drugshandel blijven ontkennen, vorderde zij straffen tot 8 jaar cel.

Bewijzen niet doorslaggevend

De verdediging vindt de bewijzen van de procureur weinig overtuigend. “De aanklacht steunt vooral hypotheses en belastende verklaringen van de getuigen. Mochten onze cliënten inderdaad honderdduizenden euro’s hebben verdiend, dan hebben zij dit in hun dagelijkse leven toch niet zichtbaar gemaakt. Ze lieten het nooit breed hangen met dure horloges, merkkledij, auto’s en snoepreisjes, zoals bij veel dealers wel het geval is.”

Wat de advocaat van de beklaagden wel moest toegeven is dat hoofdverdachte Abdelhakim D. sinds hij in België is aangekomen in de jaren ‘80 geen feilloos parcours heeft afgelegd. In de bijna 40 jaar dat hij nu in ons land woont heeft hij niet veel gewerkt en heeft hij al 9 veroordelingen voor de correctionele rechtbank opgestapeld. Abdelhakim D. zelf verklaarde na het pleidooi van zijn advocaat nog dat hij veel vrije tijd heeft, omdat hij geen vast job heeft, en die spendeert in de cafés aan de Turnhoutsebaan, waar hij kaart speelt met zijn vrienden. Gedurende het hele proces werden de verdachten bijgestaan door een tolk Berbers en Arabisch omdat ze slechts een beetje Nederlands spraken.

