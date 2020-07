Op pad met Lynn, verzorgster van de nijlpaarden in de Antwerpse Zoo: “Ik zíe het als ze slechtgezind zijn”

Antwerpen

We hebben de dieren van de Zoo lang moeten missen. Tijdens de lockdown bleven de verzorgers van onze Antwerpse trots wél trouw op post. Zij geven ons nu een unieke kijk achter de verblijven. In de eerste aflevering doken we mee met verzorger Thomas het aquarium in , daarna vertelde Erik vol passie over de reptielen . Vandaag gaan we op pad met Lynn Van Steenvoort, verzorgster van de nijlpaarden, tapirs en antilopen.