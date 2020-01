Op ‘koffiedate’ met 50 topondernemers: Nadia en Yana lanceren podcast ‘50 koffies’ Annelin Marien

24 januari 2020

15u27 0 Antwerpen Wat begon als een idee om een online platform te creëren voor jonge, vrouwelijke ondernemers, mondde uit in een inspirerende podcast: Nadia El Makhfi en Yana Smits, beiden 27 en zelf onderneemster, lanceren hun podcast ‘50 koffies’, bestaande uit 50 gesprekken met Belgische topondernemers: “We willen jonge, ambitieuze vrouwen aanmoedigen om de stap te wagen naar het ondernemerschap.”

Nadia uit Zelzate is al twee jaar actief als zelfstandige fotografe, Yana uit Antwerpen runt al anderhalf jaar de all-female co-workingspace Girlsmode, waar de dames elkaar zo’n zes maanden geleden ontmoetten. Het klikte meteen tussen de twee jonge ondernemers, en vrijwel meteen groeide het plan om samen aan een nieuw project rond vrouwelijk ondernemerschap te beginnen. “We zijn allebei gelijkaardige types, ondernemend en enthousiast, dus kwam het idee om daar iets mee te doen”, aldus Nadia. “Een online platform voor jonge, vrouwelijke ondernemers leek ons een leuk idee, maar we wilden dat idee eerst toetsen aan de feedback van de Belgische top. Zo hebben we een twintigtal gesprekken gehad met onder andere Geert Noels, Conny Vandendriessche of Piet Colruyt, bij een tas koffie.”

Onze doelgroep, jonge, vrouwelijke ondernemers, hebben veel goesting en drive, maar dat wil niet zeggen dat ze van elk onderwerp evenveel kaas gegeten hebben. We willen die info tastbaar maken voor hen, en hen laten zien dat ze er niet alleen voor staan Nadia en Yana

10 thema’s

“Hoe meer ‘koffiedates’ we hadden, hoe vaker we ook de vraag kregen van andere jonge onderneemsters wat voor tips die grote namen dan wel hadden voor ons”, vult Yana aan. “Die informatie konden we natuurlijk niet voor onszelf houden, dus groeiden de koffiedates uit naar een volledige podcastreeks: 50 koffies.” De 50 afleveringen zijn opgedeeld in tien verschillende thema’s: finance, marketing, sales, netwerken, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, economie, female empowerment, ondernemerschap en gezondheid. Bij elk thema horen vier ‘koffies’ met gekende ondernemers of toonaangevende experts, en één panelgesprek met jonge ondernemers die hard timmeren aan de weg. De twee makers richten hun podcast vooral op ambitieuze vrouwen, maar de inspirerende levens- en businesslessen van hun gasten zijn zeker even interessant voor mannen. (lees verder onder de foto)

“De topondernemers die we spraken hebben tonnen ervaring en zoveel boeiende dingen te vertellen, maar vaak komt dat niet tot aan onze doelgroep, namelijk jonge, vrouwelijke ondernemers. Zij hebben veel goesting en drive, maar dat wil niet zeggen dat ze van elk onderwerp evenveel kaas gegeten hebben. We willen die info tastbaar maken voor hen, en hen laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Eigenlijk is dit een oproep aan jonge, ambitieuze vrouwen om de stap te wagen naar het ondernemerschap, want je krijgt er veel voor terug.”

Vanaf 6 februari kan je ‘50 koffies’ beluisteren op Spotify, Itunes en Youtube.