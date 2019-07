Op Fashionkamp in Antwerpen: Jongeren ontwerpen zelf een kledinglijn CVDP

05 juli 2019

17u20 0 Antwerpen De voorbije week lieten vijftien tieners hun creativiteit de vrije loop tijdens het fashionkamp van de Junior Argonauts. De week vol met workshops over ontwerpen, naaien, trendwatching en social media eindigde vandaag met een modeshow waarin de kinderen hun eigen collectie voorstelden.

Junior Argonauts vzw is een organisatie die ondernemingskampen voor kinderen organiseert in Antwerpen. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar kunnen kiezen tussen een fashionkamp, een robotkamp, een gaming-kamp en een kamp over bloggen. De organisatie wil hiermee op een ontspannende manier de ondernemingszin van kinderen stimuleren aan de hand van hun passies.

Het concept slaat aan omdat er in veel scholen weinig aandacht wordt gegeven aan creativiteit en ondernemen. “Ik deed bijvoorbeeld ASO en kreeg slechts twee uur plastische opvoeding per week tijdens de eerste graad. Over ondernemen heb ik er helemaal niets geleerd”, vertelt monitor Elke (19). Ze ziet een stijgende lijn in populariteit van de Junior Argonauts kampen doorheen de jaren.

De deelnemers van het fashionkamp werkten aan hun modecollectie in de Blikfabriek in Hoboken. Ze mochten kiezen om zich te verdiepen in personal branding of ontwerpen. Hanne (16) en Laura (16) kozen voor personal branding en schreven een blog, hielden een fotoshoot en maakten een aftermovie. “Het was een leuke week en we hebben veel zin om onze collectie te tonen tijdens de modeshow”, vertelt Laura. De meisjes werkten hard en leerden daarmee veel bij over het opstarten van een modebedrijf.