Op de vlucht voor oorlog, maar nu aan het werk als schoonmaker BJS

24 september 2019

14u14 0 Antwerpen In Antwerpen zijn 15 anderstalige nieuwkomers afgestudeerd als professioneel schoonmaker. Ze volgden een intensief opleidingstraject van drie maanden, met onder meer een cursus vaktechnisch Nederlands. Een aantal van hen kreeg al een contract bij de werkgever waar ze stageliepen.

Professioneel schoonmaker is al ruim 15 jaar een knelpuntberoep, en ook in Antwerpen is de vraag bijzonder groot. Dit voorjaar lanceerde het Opleidingscentrum van de Schoonmaak (OCS) daarom een oproep om anderstalige nieuwkomers een tewerkstelling of werkervaring als schoonmaker aan te bieden na een gespecialiseerd opleidingstraject. Acht bedrijven en instellingen besloten hieraan mee te werken.

Met die jobaanbiedingen in het vooruitzicht screenden VDAB en opleidingspartner Atmetis een 50-tal geïnteresseerde kandidaten die in de stad Antwerpen wonen. Van deze groep anderstalige nieuwkomers werd zowat één derde geselecteerd om een intensief opleidingstraject van drie maanden te volgen.

De cursisten gingen van start met een vooropleiding vaktechnisch Nederlands van twee weken. Ook tijdens de beroepsopleiding schoonmaak kregen ze extra lessen Nederlands. In het traject was er ook aandacht voor onder meer mobiliteit in de stad, communicatie met klanten en veilig werken.

Met het attest op zak worden de anderstalige nieuwkomers nu begeleid om zo snel mogelijk in de sector aan het werk te gaan. Een aantal van hen kreeg al een contract bij de werkgever waar ze stageliepen. Zij krijgen tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling nazorg in de vorm van persoonlijke begeleiding. Anderen zijn nog in gesprek of staan op een werfreserve.

Schepen voor werk en economie Claude Marinower (Open Vld) is opgetogen dat de schoonmaakbedrijven naar anderstalige nieuwkomers kijken als potentiële arbeidskrachten. “Dat engagement is broodnodig als we er de komende maanden en jaren in willen slagen om onze werkzoekenden aan de slag te krijgen. We hopen dan ook dat andere bedrijven en sectoren dit voorbeeld zullen volgen.”

Meer over Antwerpen

werk