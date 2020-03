Op de baan ondanks levenslang rijverbod Sander Bral

30 maart 2020

14u02 0

In de omgeving van het Damplein betrapte de verkeerspolitie een bestuurder die ondanks een levenslang rijverbod toch achter het stuur was gekropen. De politie stelde een proces-verbaal op. De bestuurder zag het voertuig geïmmobiliseerd worden bij een takeldienst. Het was niet zijn eigen wagen, die had hij geleend. Ook de eigenaar van die wagen mag zich aan een boete verwachten omdat hij de auto had toevertrouwd aan iemand zonder rijbewijs.