Op dagtrip naar Antwerpen: wakeboarden, wandelen onder de grond of film kijken in de open lucht

Antwerpen

De regioredactie van HLN geeft de hele zomer de beste tips prijs voor een fantastische dagtrip in eigen land. Antwerpen heeft heel wat klassiekers voor je in petto, zoals het MAS, de Hobokense Polder of Park Spoor Noord, maar wist je dat je in de Koekenstad ook kan wakeboarden, wandelen in de ondergrondse ruien of een filmpje kijken onder de sterrenhemel aan de Schelde? Wij lijsten de acht leukste tips op voor een onvergetelijke dagtrip in Antwerpen.