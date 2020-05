Oosterweelwerf scoort tijdens virtuele Open Wervendag BJS/BLG

17 mei 2020

18u17 0 Antwerpen Meer dan 6.000 mensen hebben via sociale media de filmpjes van de Oosterweelwerf bekeken tijdens een virtuele Open Wervendag. Liefhebbers van grote bouwwerven zouden normaal zondag een bezoek kunnen brengen aan verschillende grote werven in ons land tijdens de Open Wervendag, maar die werd uitgesteld naar volgend jaar door de coronamaatregelen.

Tijdens de Open Wervendag zetten aannemers de hekken van de werven open voor het grote publiek. Een dag die jaarlijks op heel wat bijval kan rekenen en die tienduizenden mensen in het hele land met stip in de agenda zetten. Door de coronamaatregelen werd de editie 2020 met een jaartje uitgesteld.

De werken aan de Oosterweelverbinding waren wél te bezoeken, zij het digitaal via filmpjes op sociale media. Zo’n 6.000 mensen tekenden present voor de eerste fragmenten. Er werden drie locaties in beeld gebracht: de Park and Ride op Luchtbal, de werken op de E17 en de werf knooppunt Antwerpen-West vlakbij de Kennedytunnel. Drie werven die ondanks de coronacrisis weer op volle toeren draaien en drie verschillende aspecten van het project tonen.

“Blik achter de schermen”

“We merken dat er altijd heel veel volk afzakt naar een Open Wervendag dus hebben dit jaar gekozen om toch een blik achter de schermen te bieden, maar dan virtueel”, zegt Annik Dirkx van Lantis. “Enerzijds zijn mensen enorm geïnteresseerd in alles wat met de bouw te maken heeft en willen mensen grote bouwwerken van dichtbij bekijken, anderzijds worden de werken van Oosterweel steeds concreter en tastbaarder en spreken ze tot de verbeelding van heel wat mensen.”

Lantis hoopt dat er snel weer ‘klassieke’ openwerfdagen kunnen plaatsvinden, maar zal in de toekomst nog gebruik maken van digitale platformen om het publiek te betrekken bij de werken. “Het is een heel goede aanvulling op onze mix van communicatiemiddelen. We merken dat de interesse groot is dus gaan dit zeker niet meer loslaten”, besluit Dirkx.

De filmpjes blijven ook na de digitale Open Wervendag online te bekijken.