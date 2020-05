Oosterweelverbinding: burgerbewegingen organiseren drie virtuele seminaries tijdens openbaar onderzoek PhT

22 mei 2020

17u10 0 Antwerpen De drie Antwerpse burgerbewegingen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos houden in juni drie virtuele seminaries, de zogenaamde webinars. Bedoeling is om een stand van zaken te geven en vragen te beantwoorden over de ontwikkelingen van het Toekomstverbond. Ook Lantis (bouwheer Oosterweelverbinding) en leefbaarheidsintendant Alexander D’Hooghe zijn op de afspraak.

De eerste webinar is er op woensdag 3 juni. Thema is het Toekomstverbond, met toelichting over de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding, een modal shift naar duurzamer verkeer (minder auto, meer fiets en openbaar vervoer), de Ringparken en het Haventracé.

Twee weken later, op woensdag 17 juni, wordt op die modal shift dieper ingegaan. Op woensdag 24 juni ten slotte zijn de schijnwerpers gericht op de zeven Ringparken.

Alle webinars beginnen om 20 uur. Deelnemen is gratis, maar registratie via deze link is noodzakelijk. Ingeschrevenen krijgen vooraf de link waarmee ze de avond zelf binnen kunnen in de virtuele ruimte.