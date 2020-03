Oosterweel: voorbereidende spoorwerken aan Albertkanaal deze week afgerond

04 maart 2020

De verstevigingswerken aan de spoorlijnen over het Albertkanaal ter voorbereiding van de Antwerpse Oosterweelverbinding zijn deze week afgerond. Dat meldt Lantis, de bouwheer van Oosterweel. Het treinverkeer zal nu niet moeten worden onderbroken wanneer er in het kanaal wordt gegraven voor de aanleg van de geplande Kanaaltunnels - de verbinding tussen de bestaande Ring met het toekomstige Oosterweelknooppunt in de haven en omgekeerd.

In anderhalf jaar tijd werden de spoorlijnen over het Albertkanaal ter hoogte van Merksem en Antwerpen-Noord verstevigd. Ze rusten nu niet meer op bermen, maar wel op bruggen waarvan de stabiliteit niet in het gedrang zou komen door de toekomstige graafwerken.

180 miljoen euro

In totaal investeerde Lantis de voorbije jaren al 180 miljoen euro in voorbereidende werken. Het gaat om dertien werven, waarvan er intussen tien klaar of in de afrondingsfase zijn. Gebouwen op het Oosterweeltracé werden gesloopt, terreinen werden gesaneerd, een busstelplaats van De Lijn werd verplaatst, een zorginstelling voor kinderen en jongeren met een beperking verhuist tegen eind 2022 naar een nieuwe locatie en natuurgebieden Middenvijver en Burchtse Weel werden opgewaardeerd om tijdelijk verdwijnend groen te compenseren. Tot slot vonden er werken plaats die de latere overkapping van de Antwerpse ring voorbereiden, zoals de sanering van het Lobroekdok en het verplaatsen van nutsleidingen en van de rivier het Schijn.