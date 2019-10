Oostenrijkse vegetarische topchef Paul Ivic kookt met Seppe Nobels in Graanmarkt 13 ADA

27 oktober 2019

10u35 1

Hoog bezoek afgelopen zaterdag in het restaurant Graanmarkt 13 van chef Seppe Nobels. De Duitse chef Paul Ivic kwam er mee in de potten roeren. Ivic behaalde met zijn restaurant Tian in het Duitse München een Michelinster en kreeg een topscore van 5 radijzen van de We’re Smart Green Guide. Hij is daarmee meteen het enige volledig vegetarische restaurant in Duitsland met een Michelinster. Volgend jaar komt de Fifty Best naar Antwerpen, de vijftig beste koks ter wereld. Om Antwerpen al wat voor te bereiden, nodigt Nobels al eens een gastchef uit. Nu was het dus de beurt aan Ivic.

Ivic is wereldberoemd om zijn culinaire en gezonde vegetarische keuken. Hij werkt vooral met bijna vergeten groenten en werkt met ingrediënten uit bossen, velden en bergen.

Samen met Nobels bereidde hij een volledig vegetarische menu.