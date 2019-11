Oorlogsbunker Stadspark open op Wapenstilstand BJS

07 november 2019

17u47 0 Antwerpen De geel geverfde bunker in het Stadspark is op 11 november opnieuw open voor het publiek. Er worden een video en een stadsgedicht over de Tweede Wereldoorlog geprojecteerd.

Het Stadspark bevat een aantal bunkers die de Duitsers er bouwden tijdens WOII. Goed verstopt als ze zijn, zijn ze weinig bekend bij het grote publiek. Begin september werden ze letterlijk in de verf gezet: het kunstenaarsduo Elke Thuy en Bruno Herzeele bewerkte ze met fluorescerende en fosforescerende verf, die er een tijdlang zal opblijven. In het weekend van de Bevrijdingsdagen werden ze uitzonderlijk opengesteld. Heel wat mensen kwamen toen een kijkje nemen.

Wapenstilstand

De stad besliste om op Wapenstilstand, nu maandag 11 november, de gele bunker opnieuw te openen voor het publiek. Die dag vormt een goede aanleiding om de constructie, een van de littekens die de Tweede Wereldoorlog naliet in Antwerpen, onder de aandacht te brengen.

Projecties

Van 10 tot 17 uur is iedereen welkom in het gebouw, dat zich naast het Grand Café Capital bevindt. Er wordt opnieuw een video getoond over het leven van vier mensen die de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende invalshoeken meemaakten. Net als een artistieke projectie van het stadsgedicht dat speciaal voor de gelegenheid gemaakt werd door Maud Vanhauwaert.

Ook op maandag 16 december zal de bunker open zijn voor publiek.