Ook WM Gallery doet mee aan Antwerp Pride ADA

08 augustus 2019

09u25 0 Antwerpen Antwerpen maakt zich stilaan op voor de Antwerp Pride van dit weekend. Overal in de stad zie je de bekende regenboogkleuren. Maar ook op locaties waar je het niet meteen verwacht zie je een verwijzing naar het feest. Ook WM Gallery doet mee met een eerste tentoonstelling van Juraj Straka.

WM Gallery doet dat aan de hand van een tentoonstelling van Juraj Straka met zijn eerste solotentoonstelling CARTOON CALLED LIFE. Zijn grappige en gevatte cartoons, waarin Bunny steeds de hoofdrol speelt, begonnen ongeveer zes jaar geleden de sociale media te veroveren. Nu is het was tijd rijp om Bunny naar het volgende niveau te tillen met een eerste solotentoonstelling. WM Gallery, een langdurig partner van Antwerp Pride, is zeer trots om deze iconische kunstenaar te vertegenwoordigen gedurende Antwerp Pride.

Juraj Straka werd in 1984 geboren in Bratislava. Hij studeerde grafisch design aan de ‘Private Art High School’ in Bratislava en behaalde nadien zijn masterdiploma aan de Academie voor Schone Kunsten. In 2007 won hij “La mode s’exprime, elle s’imprime”, een gerenommeerde internationale wedstrijd voor textielontwerp in Lyon. Dit opende voor hem de deur in de bloeiende en kleurrijke wereld van textiel en mode, waarin hij als textielontwerper voor internationale modehuizen werkt.

De expo loopt van donderdag 8 augustus tot en met zondag 25 augustus 2019.