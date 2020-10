Ook vrijdag nog online lessen na cyberaanval AP Hogeschool AMK

01 oktober 2020

14u57 0 Antwerpen Na een cyberaanval in de nacht van dinsdag op woensdag, zullen de meeste lessen bij AP Hogeschool Antwerpen ook morgen nog online doorgaan. Lessen die zonder enige digitale middelen gegeven kunnen worden, kunnen wel op de campus doorgaan. Het IT-team van de hogeschool is druk bezig om de gevolgen van de aanval zo snel mogelijk op te lossen en wordt hiervoor bijgestaan door externe experts.

De cyberattack gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag even na middernacht. “We waren er ‘s nachts snel bij, waardoor slechts een deel van de ICT systemen is getroffen”, aldus Karolien Loriers, woordvoerder van AP Hogeschool. “De analyse van het incident is intussen vergevorderd, maar er zijn nu nog verdere testen nodig om de problemen helemaal te verhelpen. Na de analyse volgt uitgebreide beveiliging voor we weer kunnen opstarten, dus we vragen onze studenten en medewerkers om de richtlijnen verder te blijven volgen.”

Woensdag werd niemand op de campussen toegelaten, en ook donderdag werd er nog maximaal online lesgegeven. Dat zal ook vrijdag gebeuren. “Het (wifi)netwerk op de campussen is voorlopig nog niet volledig toegankelijk. Zodra er toestellen op de campus geactiveerd worden en verbinding maken met het netwerk, kan de aanval de kans krijgen om meer schade aan te richten. Dat betekent dat ook morgen de lessen waarvoor digitale middelen nodig zijn, online zullen worden gegeven. Lessen die zonder digitale middelen gegeven kunnen worden, kunnen op de campus doorgaan.”