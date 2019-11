Ook vandaag wordt gezocht naar vermiste Ben Vanleene (28) Politie verlegt zoektocht na nieuwe info over verdwenen jongeman Patrick Lefelon HAA

13 november 2019

11u00 40 Antwerpen Ben Vanleene (28) is niet verdwenen in de buurt van de Meir, zoals eerst gedacht, maar wel aan het Sportpaleis. De politie kreeg daarover zekerheid nadat speurders met een dag vertraging bewakingsbeelden van De Lijn kon bekijken. Een zoekactie dinsdagavond rond het Sportpaleis leverde niets op. Vandaag wordt opnieuw gezocht naar de vermiste jongeman.

Voor de familie en vrienden van Ben Vanleene blijft het bang afwachten. De hele dag hielden zij zich paraat tot de politie gisterenavond liet weten dat er een zoekactie aan de achterzijde van het Sportpaleis en in de omgeving van het Lobroekdok zou plaatsvinden. Enkele tientallen mensen kwamen meteen ter plaatse om pamfletten uit te delen en affiches op te hangen.

De politie werd aanvankelijk op het verkeerde been gezet. Vrienden beweerden dat Ben Vanleene zondagavond na de match Antwerp-Club Brugge met de tram naar huis was gereden. Hij woont in de buurt van de Meir en iedereen dacht dat Ben in premetrostation Meir was uitgestapt.

De politie vond hem echter niet terug op de bewakingsbeelden van haar eigen cameranetwerk op en rond de Meir. De bewakingsbeelden van De Lijn gemaakt in de premetrostations kon de politie maandag niet bekijken omdat er op de feestdag geen verantwoordelijke van De Lijn beschikbaar was die snel toegang had tot de beelden. De magistraat van dienst besliste daarop de beelden pas dinsdag te bekijken.

Tegen dinsdagmorgen had de politie ook meer gsm-gegevens gekregen. Daaruit bleek dat het laatste gsm-signaal van Ben Vanleene was opgevangen door zendmasten in de buurt van Schijnpoort.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Hij was om 18.32 uur uit de metro gestapt en was een minuut later naar buiten gewandeld uit premetrostation Schijnpoort. Daar is hij nog op camerabeelden te zien. Wij hebben dinsdagavond dan beslist om de buurt tussen het Sportpaleis en het Lobroekdok uit te kammen. Ook de oever van het Albertkanaal werd doorzocht. Dat leverde voorlopig geen resultaat op.”

De zoekacties naar de jongeman worden vandaag verdergezet.

Opstootje op tram

Voorlopig gaan politie en gerecht ervan uit dat de verdwijning geen verband houdt met een crimineel feit. Zondagavond tijdens de tramrit van de Bosuil naar Antwerpen-Centrum was er wel veel animositeit. De supporters waren uitgelaten door de zege op Club. Even raakte het groepje met Ben Vanleene betrokken bij een opstootje op de tram. Dat vertelden getuigen op sociale media, maar het opstootje was niet meer dan wat trekken en duwen. De politie ziet geen link met de latere verdwijning van Ben.

De vrienden van Ben kwamen dinsdagavond naar het Lobroekdok om er een affichecampagne in gang te zetten. Ook de familie was aanwezig. Zij kreeg bijstand van de dienst Slachtofferhulp .

Heeft u Ben nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, gelieve contact op te nemen op het gratis nummer 0800 30 300.