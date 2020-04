Ook UAntwerpen polst bij studenten om bij te springen in woonzorgcentra BJS/BLG

17u53 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft maandagochtend een mail gestuurd naar alle studenten geneeskunde, verpleegkunde, vroedkunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie om te vragen wie vrijwillig wil bijspringen in een woonzorgcentrum. De universiteit verwacht de meeste respons bij de studenten verpleegkunde en vroedkunde.

De UAntwerpen sluit zich zo aan bij een initiatief waaraan alle Vlaamse universiteiten met een geneeskunde-opleiding deelnemen. Om de vraag naar personeel in de woonzorgcentra tegemoet te komen, zullen ook studenten in geneeskundige opleidingen ingeschakeld kunnen worden. De studenten zouden kunnen helpen met uiteenlopende taken, van het verdelen van medicijnen en het ontsmetten van ruimtes en materiaal tot het aanleren van multimedia aan de bewoners, zodat ze kunnen skypen met familie.

De KU Leuven zal het initiatief coördineren en de noden van de verschillende woonzorgcentra in kaart brengen. De verzekering voor de studenten wordt in orde gebracht door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Maandagochtend verzond de UAntwerpen de oproep naar haar studenten. “Daar kwam nog niet zo veel reactie op, maar we verwachten dat dit in de komende dagen wel zal komen”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. De universiteit verwacht dat de meeste interesse van de studenten verpleegkunde en vroedkunde zal komen. “De studenten geneeskunde, voornamelijk uit de latere jaren, worden al ingeschakeld in het UZA.”