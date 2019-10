Ook studenten krijgen hun zegje in renovatie van campus Mutsaard AMK

30 oktober 2019

AP Hogeschool Antwerpen en UAntwerpen investeren verspreid over een kwarteeuw samen 50 miljoen euro in de site Mutsaard. Om die middelen zo optimaal mogelijk te besteden wordt er een ruimtelijk masterplan opgesteld, waarvoor alle gebruikers van de gebouwen input mogen aanleveren.

Het historische gebouw aan de Mutsaardstraat is de thuishaven van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (AP Hogeschool) en een deel van de Faculteit Ontwerpwetenschappen (UAntwerpen). “Dat betekent dat beide partners evenveel verantwoordelijkheid voor de campus dragen”, legt rector van UAntwerpen Herman Van Goethem uit. “We besloten meteen ook om jaarlijks elk 1 miljoen euro te investeren in de campus, en dat 25 jaar lang. Broodnodig, want de infrastructuur is dringend aan renovatie toe. Intussen is er al 6 miljoen geïnvesteerd.”

Om het geld zo optimaal mogelijk te besteden is er nood aan een ruimtelijk masterplan dat een breed draagvlak kent bij alle gebruikers. Er werd een wedstrijd uitgeschreven, het team plusoffice + OMGEVING won die. Tot februari 2020 zal het ontwerpteam werken aan het beoogde masterplan. Het ontwerpteam probeert op diverse manieren aanwezig en aanspreekbaar te zijn. Zo worden er op de campus drie ‘field offices’ georganiseerd waar het ontwerpteam bij is. Er komen gesprekken met docenten en studenten van elke opleiding én vier ‘mutsaardavonden’.