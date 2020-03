Ook sekswerkers Schipperskwartier kreunen onder coronavirus: “Minder inkomsten omdat klanten bang zijn voor besmetting” Jan Aelberts

12 maart 2020

16u55 116 Antwerpen Ook het Antwerpse Schipperskwartier kreunt onder het coronavirus. “Sekswerkers zien hun inkomsten dalen, omdat heel wat klanten bang zijn een besmetting op te lopen”, zegt Wendy Gabriëls van vzw Violett. “Kussen raden we af.”

Seks zou geen seks zijn zonder intiem contact en dus hebben ook de Antwerpse sekswerkers het moeilijker sinds de uitbraak van het coronavirus. Vooral de strengere maatregelen van de laatste dagen maken dat heel wat klanten hun bezoek uitstellen. “En dat maakt dat veel sekswerkers het financieel moeilijker hebben", zegt Wendy Gabriëls van vzw Violett. De Vlaamse organisatie met uitvalsbasis in het Antwerps Schipperskwartier biedt informatie, advies en hulp aan sekswerkers. “Er is nog altijd geen statuut voor wie aan de slag is in de seksindustrie. Dat maakt dat deze mensen extra kwetsbaar zijn in deze tijden.”

Niet kussen

“Zowel klanten als sekswerkers zelf kloppen bij ons aan met vragen over de risico’s”, zegt Gabriëls. “In hun business, net als die van kappers bijvoorbeeld, is aanraking onvermijdelijk. Toch raden we hen sterk af om te kussen in deze tijd. We hebben als vzw het voordeel dat we dat in heel veel talen uit kunnen leggen en er is een icoontje toegevoegd aan de brochures die we verdelen. Dat maakt duidelijk dat zoenen beter vermeden wordt. Wie zich ziek voelt, gaat net als iedereen best naar de dokter en kan beter even niet aan de slag om het risico zo klein mogelijk te houden.”

Hoeveel sekswerkers er in Antwerpen aan de slag zijn, is niet geweten. “Exacte cijfers kan je daarover niet geven. Het contact verloopt ook vaker online en is veel discreter”, aldus Gabriëls nog.

