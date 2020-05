Ook recyclageparken van Zandvliet en Hoboken openen opnieuw de deuren op afspraak ADA

08 mei 2020

13u52 0 Antwerpen De recyclageparken van Zandvliet en Hoboken openen – respectievelijk op 9 en 13 mei - ook hun deuren op afspraak. Vanaf dan zijn er dus zes van de acht recyclageparken in Antwerpen open op afspraak. Eerder openden ook al de parken van Deurne, Luchtbal, Wilrijk en Linkeroever.

Sinds woensdag 6 mei zijn vier recyclageparken geopend op afspraak. Aangezien dit erg vlot verloopt en de veiligheid van de medewerkers en bezoekers optimaal gegarandeerd kan worden, openen er binnenkort nog twee extra parken in Antwerpen, namelijk in Zandvliet en Hoboken. Uiteraard moeten bezoekers nog steeds een afspraak maken.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau: “Bovendien wordt de capaciteit van het aantal toegelaten wagens op alle recyclageparken verdubbeld waardoor er meer afspraken per dag mogelijk zijn en meer Antwerpenaars hun spullen kwijt kunnen.”

Om de veiligheid van de medewerkers en bezoekers te garanderen wordt een beperkt aantal wagens per keer toegelaten, het bezoek wordt kort gehouden en beperkt tot maximum 20 minuten. Tijdens het wachten moeten bezoekers in de wagen blijven en betaling ter plaatse is niet mogelijk, de factuur wordt opgestuurd zonder administratieve kosten.

Afspraak maken

Een afspraak maken voor een bezoek aan het recyclagepark kan via www.antwerpen.be/recyclageparken. Klik hier voor de rechtstreekse link. Na het boeken volgen een bevestigingsmail en -sms. Bij het geplande bezoek moet men zijn identiteitskaart meenemen en het afspraaknummer op een blad achter de voorruit plaatsen.