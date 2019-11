Ook Kringwinkel doet mee aan Black Firday (of was het nu Green Friday?) ADA

09u40 0 Antwerpen De Kringwinkels in Antwerpen doen mee aan Black Friday en geven serieuze kortingen. Al noemen zij het liever Green Friday: “ Het is onze taak als milieubedrijf een duurzaam alternatief te bieden.”

Vrijdag is het Black Friday. De dag dat bij shoppers al lang aangeduid staat in hun agenda. Want op Black Friday zorgen alle winkels voor extreme kortingen. Ook De Kringwinkel Antwerpen springt mee op de kar, maar wel met een duurzaam alternatief.

“Een fenomeen als Black Friday stimuleert mensen om extreem te gaan consumeren.” zegt Louise Vrints, Marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. “Daarom vonden wij het onze taak als milieubedrijf om een duurzaam alternatief aan te bieden, een soort van Green Friday zeg maar” gaat ze verder.

Morgen geven ze daarom in alle Kringwinkels in Antwerpen een korting van 50% op alle basiskleding. “We willen laten zien dat je voor een goedkope outfit niet alleen maar bij grote ketens als Primark terecht kan. Je kan ook bewust kiezen voor een duurzaam, tweedehands alternatief.” vertelt Louise. “En je ziet er daarmee trouwens vaak veel origineler uit!” lacht ze.

Black Friday is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving Day. Die vrijdag hebben de meeste werknemers vrij. Om de mensen naar de winkels te trekken, adverteren veel winkels met aanbiedingen. Het fenomeen is nu al enkele jaren ook in Europa gekend.