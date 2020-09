Ook in ZNA Jan Palfijn kun je nu revalideren na hartoperatie of infarct: “Vijftien weken oefenen om kans op nieuw probleem te verminderen” Philippe Truyts

15 september 2020

11u51 0 Antwerpen Een deskundig begeleide revalidatie na een hartoperatie of een -infarct is ontzettend belangrijk. Hartpatiënten uit het noordelijk deel van Antwerpen hoeven voor hun sessies voortaan niet meer naar ZNA Middelheim. Deze week is een tweede revalidatiecentrum geopend in ZNA Jan Palfijn. Elke dag kunnen 40 patiënten er terecht.

Het UZA in Edegem en AZ Klina in Brasschaat hebben eveneens een centrum voor hartrevalidatie, maar binnen de stadsgrenzen heb je nu de keuze tussen ZNA Middelheim (zuiden) en ZNA Jan Palfijn (noorden, Merksem). Het ziekenhuisnetwerk trekt 250.000 euro uit voor het nieuwe revalidatiecentrum.

Dankzij de oefensessies word je als patiënt sterker. Iedereen krijgt een individueel schema mee. Zo bouw je in een veilige omgeving opnieuw vertrouwen op in je hart en je lichaam.” Cardioloog Jimmy Jacobs

Elke hartpatiënt kan rekenen op een begeleiding op maat van zijn of haar mogelijkheden na een infarct of een operatie. Cardioloog Jimmy Jacobs (ZNA Jan Palfijn) beklemtoont hoe belangrijk een uitgekiende revalidatie is. “Het is naast een correcte medicatie en de ingreep zelf een cruciale pijler in de behandeling. Dankzij de oefensessies word je als patiënt sterker. Iedereen krijgt een individueel schema mee. Zo bouw je in een veilige omgeving opnieuw vertrouwen op in je hart en je lichaam.”

Meer dan fitness

Het revalidatiecentrum is veel meer dan een fitnessruimte. “We werken een totaalpakket uit. Een diëtiste geeft voedingsadvies. Indien nodig is er ook psychologische ondersteuning en rookstopbegeleiding. Studies tonen aan dat patiënten veel winst boeken met dit soort aanpak. Je hebt minder kans op een nieuw hartprobleem”, stelt dr. Jacobs.

Vijftien weken

De revalidatie begint met een inspanningstest op de fiets. Daarna krijgen de patiënten een schema op maat. Vijftien weken lang train je driemaal per week met een hartslagmeter: op een hometrainer, loopband, handbike (voor mensen met een handicap), step of krachttoestellen. Tijdens de vijftien weken kan het oefenprogramma worden bijgestuurd.

Duur is de revalidatie absoluut niet. Het ziekenfonds betaalt vrijwel alles terug. Elke sessie kost daardoor minder dan 3 euro.