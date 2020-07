Ook herexamens Universiteit Antwerpen gaan door in Expo ADA

29 juli 2020

De Universiteit Antwerpen heeft beslist dat ook de herexamens in augustus en september in de Expo zullen doorgaan. Reden is het stijgend aantal coronabesmettingen in Antwerpen.

Door het stijgend aantal coronabesmettingen in Antwerpen heeft de Universiteit Antwerpen beslist om ook de herexamens van de studenten te laten door gaan in de Expo. Op die manier kan de social distancing regel beter toegepast worden dan in een aula. De heraxemens starten op 17 augustus.

Eerder gingen de examens van juni ook al door in de Expo.