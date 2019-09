Ook eerste schooldag voor advocaat-stagiairs: 121 juristen leggen in Antwerpen de eed af BJS/BLG

02 september 2019

16u16 0 Antwerpen Bij de opening van het nieuwe gerechtelijke jaar hebben op het hof van beroep in Antwerpen 121 juristen de eed als advocaat afgelegd. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Net zoals de voorbije jaren zijn de vrouwen flink in de meerderheid met 87 tegenover 34 mannen.

De balie van Antwerpen krijgt er de meeste advocaat-stagiairs bij. Er zijn daar 92 nieuwkomers, 3 meer dan vorig jaar. De balie van Limburg (het hof van beroep in Antwerpen is ook bevoegd voor het rechtsgebied Limburg, red.) krijgt er minder vers bloed bij: 29, tegenover 32 in 2018. Eerste voorzitter Rob Hobin wenste de stagiaires in zijn toespraak veel succes toe.

Maar het is niet alleen voor hen een nieuw begin. Het hof van beroep start het nieuwe gerechtelijke jaar met een reorganisatie van de werking. Die is nodig, omdat het aantal hangende correctionele zaken op vier jaar tijd met 34 procent gestegen is, terwijl het aantal hangende burgerlijke zaken met 32 procent daalde.

“De alleenzetelende raadsheer in burgerlijke zaken wordt voortaan de norm: er zal nog slechts in 15 procent van de burgerlijke zaken meervoudig gezeteld worden. Zo kunnen we meer raadsheren toewijzen aan de strafsectie. Dit vergde wel een volledige herschikking van meer dan vierduizend al eerder vastgestelde zaken”, zegt Hobin.

Op strafgebied wordt opnieuw een vijfde strafkamer ingericht. Door het gebrek aan strafrechtdeskundigen zal deze kamer voorlopig slechts twee zittingen per week houden in plaats van de gebruikelijke drie zittingen.