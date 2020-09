Ook donderdag nog online les bij AP Hogeschool na cyberaanval David Acke

30 september 2020

17u26

Na een cyberaanval op AP hogeschool Antwerpen blijven de campussen ook donderdag gesloten. De aanval is volgens AP beperkt gebleven tot een deel van de ICT-systemen, maar er is nog steeds een veiligheidsrisico.

De cyberattack gebeurde dinsdag even na middernacht. “Medewerkers van de IT waren op dat moment nog aan het werk, dus ze konden de aanval snel aanpakken”, zegt woordvoerder Karolien Loriers. Alle systemen werden meteen afgesloten. “Deze snelle reactie heeft ervoor gezorgd dat de schade beperkt is gebleven. Slechts een deel van de ICT-systemen werd getroffen.”

Samen met externe experts onderzoekt de hogeschool momenteel de impact van de aanval en werkt ze aan oplossingen op korte en lange termijn. “Wie achter de aanval zit en waarom is nog niet duidelijk.”

Om een verdere verspreiding te vermijden, werd woensdag niemand op de campussen toegelaten. Ook donderdag zal er nog maximaal online lesgegeven worden. “Zolang er een veiligheidsrisico is, kunnen studenten en medewerkers niet inloggen op het netwerk.” Lessen die volledig offline kunnen worden gegeven (zoals praktijklessen of lessen bij de Schools of Arts), kunnen onder strenge voorwaarden toch op de campus doorgaan. Daarbij zullen strikte regels gelden over het gebruik van laptops, computers en het netwerk.

Door de aanval werken de e-campus en administratieve systemen van de hogeschool niet. Geplande lessen vinden zoveel mogelijk online plaats, via externe systemen zoals Teams en Digitap. “Door de ervaring die is opgebouwd tijdens de huidige coronacrisis kan de hogeschool gelukkig snel schakelen naar online lesgeven en werken”, zegt Loriers.

De AP Hogeschool heeft tien campussen in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Lier.