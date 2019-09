Ook dit najaar nog straattheater op Antwerpse pleinen met Sinjor Circo BJS

05 september 2019

09u33 0 Antwerpen In Antwerpen start dit weekend het tweede deel van het straattheaterfestival Sinjor Circo. Na de succesvolle zondagen in juni, volgen er nog drie gratis spektakelweekends in september.

Het festival start op het De Coninckplein, met een XL-editie, op zaterdag 7 en zondag 8 september. Op 15 en 22 september trekt Sinjor Circo naar de Sint-Andrieswijk en het Zuid.

Het concept blijft hetzelfde: op een pleintje in de buurt komt het rondreizend gezelschap van madam Circo aan. Elke week brengen ze een ander programma, met als vaste constante: leuke deuntjes, een gezellig terras en spektakel op de grond in en in de lucht.

Op 7 september kunnen bezoekers zelf aan de slag op een reuzentrapeze en op 7 en 8 september zijn er ontsnappingstrucs à la Houdini. Op 15 september staat er op de Sint-Andriesplaats dan weer luchtacrobatiek op het programma en op 22 september bezet de reuzenconstructie van Circus unARTiq het hele pleintje aan de Haantjeslei.

The drunken horse, een drank-truck in saloon-stijl, zorgt voor een glaasje fris en een gezellig terras. Elk weekend draait een dj leuke plaatjes.