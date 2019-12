Ook dieren in de ZOO schrikken van vuurwerk op oudjaar Annelin Marien

31 december 2019

13u34 0 Antwerpen We lezen wel vaker dat huisdieren als honden en katten niet zo tuk zijn op het eindejaarsvuurwerk, maar hoe zit het eigenlijk met de dieren in de ZOO? Schrikken zij niet van die luide knallen, en neemt de ZOO extra maatregelen tijdens oudjaar? “We zetten de dieren inderdaad sowieso binnen tijdens oudejaarsnacht, want ook voor hen gaat die nacht gepaard met de nodige stress.”

De dieren van de ZOO in Antwerpen blijven vannacht veilig binnen in hun verblijven, want ook zij schrikken van de luide knallen van vuurwerk. “Dat doen we uit veiligheid, en vooral om de dieren minder stress te bezorgen", vertelt Amanda Wielemans, woordvoerder van ZOO Antwerpen. “Normaal krijgen onze dieren de keuze of ze 's nachts binnen in hun hok of buiten in het verblijf blijven, maar onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals storm of vuurwerk, sluiten we ze sowieso binnen.”

Apen en leeuwen

Verder proberen de verzorgers alles zo veel mogelijk normaal te laten verlopen, want als de dieren merken dat ze anders worden behandeld, worden ze bang. “Er zijn dus geen verzorgers om hen te kalmeren ‘s nachts, en verder doorlopen ze hun gebruikelijke avondroutine. De dieren zullen ‘s nachts wel schrikken van het vuurwerk, maar in principe zijn hun verblijven comfortabel genoeg ingericht om hen tot rust te kunnen brengen. Vooral apen en leeuwen zijn iets gevoeliger voor de luide knallen, maar de boel afbreken zal zeker niet gebeuren: eerder kruipen ze ergens veilig in een hoekje weg.”