Ook BV Hans Otten blijft zitten met onbetaalde hotelfactuur: ex-deurwaarder in de cel op verdenking van oplichting Patrick Lefelon

24 juni 2019

20u46 0 Antwerpen De gewezen deurwaarder Willem R. zit in de gevangenis op verdenking van oplichting. De man maakte grote sier aan boord van sportwagens, verblijf in chique hotels overgoten met veel champagne. Aan rekeningen betalen had hij een broertje dood. Nochtans werkte hij tot drie jaar geleden voor één van de grootste deurwaarderskantoren in Antwerpen.

Dat Willem R. de cel zou invliegen, stond in de sterren geschreven. Al maandenlang liepen er klachten tegen hem binnen. Zijn ex-vrouw en haar familie zouden minstens een half miljoen euro zijn kwijtgeraakt aan Willem R. Ook zijn gewezen kennis en zakenman Pieter Auwaerts is voor tienduizenden euro opgelicht.

Pieter Auwaerts: “Ik leerde hem toevallig kennen toen ik in Schilde nog een appartementsgebouw had. Enkele huurders hadden betalingsachterstallen. Ik sprak Willem aan om die achterstallen als deurwaarder te innen. Zo begon onze commerciële relatie. Dan vroeg hij mij eens geld te lenen want hij was in een vechtscheiding terecht gekomen. Een deurwaarder, wie vertrouwt zo iemand niet? Dus ik leende hem 30.000 euro. Later verhuisde ik voor geruime tijd naar Chili. Willem beloofde voor mijn villa te zorgen. Voor alle zekerheid stalde hij mijn auto’s, een Maserati Granturismo, een Maserati Stradale en een BMW X6, bij hem thuis in Schilde. Daar stonden ze veilig. Hij nam ook voor 35.000 euro aan fietsen mee. Als klap op de vuurpijl pikte hij de boekhouding van mijn firma en haalde ook het poolhouse leeg.”

Mijn Maserati stond maandenlang geblokkeerd bij de politie van Brasschaat. Ik begreep niet hoe hij dat klaarkreeg Slachtoffer Pieter Auwaerts

Deze oplichtingsfeiten dateren al uit 2012-2013. Pieter Auwaerts diende een klacht in maar stelde vast dat Willem R. rustig verder deed. Werd hem de hand boven het hoofd gehouden? “Mijn Maserati stond maandenlang geblokkeerd bij de politie van Brasschaat. Ik begreep niet hoe hij dat klaarkreeg”, zegt Auwaerts.

Hans Otten

Tot 2016 was Willem R. één van de zaakvoerders van het gerechtsdeurwaarderskantoor Van Noten & Partners. Eenmaal hij daar was ontslagen ging het bergaf met hem. Het regende klachten over onbetaalde rekeningen. Zo kreeg hij het vorige zomer aan de stok met gewezen televisiepresentator Hans Otten en topchef Viki Geunes. Zij zijn eigenaar van het hotel U Eat & Sleep op het Eilandje, tegenover het MAS.

Hans Otten: “Willem R. beweerde dat hij door verbouwingen aan zijn villa in Brasschaat tijdelijk op hotel kwam. Hij betaalde cash zijn rekeningen. In het begin. Daarna ging het moeilijker en vroeg hij om met kredietkaart te betalen. Maar ook dan groeide de betaalachterstand aan. UiIteindelijk liet hij zich niet meer zien. Een saldo van 5.000 euro staat nog open. Ik maak mij weinig illusies dat ik dat bedrag nog ooit terug krijg. Het belangrijkste is we dat Willem R. eindelijk van de straat is geplukt en geen nieuwe slachtoffers kan maken.”

Een identiek verhaal vertelt Pascal Francois van zomerbar Le Zoute in Knokke. Vorige zomer maakte Willem R. er grote sier, samen met zijn bevriend koppel David D. en Isabelle L.

Pascal Francois: “Speciaal op hun vraag maakte ik een dubbele strandcabine. De betaling ervan bleef achterwege. Willem R. vroeg het bedrag samen met een communiefeest van David en Isabelle te factureren op zijn firma. Zij blijven maar feesten tot ik tegen het einde van de zomer aan de deur heb gezet. Hun firma ging enkele weken later failliet. Minstens 10.000 euro heb ik tegoed.”

Ook Inga Verbeeck van het failliete relatiebureau Ivy International uit Kapellen kwam geregeld met Willem R. meefeesten in Knokke. De gewiekste zakenvrouw tegen wie klachten wegens oplichting lopen, deed meermaals een beroep op Willem R. om geschillen met haar huisbaas te regelen. Inga Verbeeck verschijnt vandaag opnieuw voor de vrederechter omwille van de huurachterstand voor de villa in Kapellen.

“Geen misdrijf”

Advocaat John Maes staat gewezen deurwaarder Willem R. bij. De man zit een tiental dagen in de gevangenis en komt morgen voor de raadkamer. Die beslist of hij langer aangehouden blijft.

John Maes: “Ik kan nog niets zeggen over het dossier. Enkel dit: mijn cliënt ontkent ook meer enige strafrechterlijke inbreuk te hebben gepleegd.”