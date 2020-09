Ook AZ Monica waagt zich aan Jerusalema Dance Challenge: “Samenhorigheidsgevoel in tijden van corona verderzetten” ADA

04 september 2020

10u18 2

Het personeel van het AZ Monica trok tijdens de middagpauze donderdag even de dansschoenen aan en waagde zich aan de Jerusalema Dance Challenge. De dans is intussen wereldberoemd nadat een paar vrienden uit Angola de dans bedachten. Over heel de wereld wordt het ludieke dansje gedanst en de filmpjes worden massaal gedeeld op sociale media. En daar zitten opvallend veel hulpverleners bij.

“AZ Monica werd even omgedoopt tot dansvloer. Meer dan 100 collega’s gingen samen de Jerusalema Challenge aan. Een ludieke manier om de samenhorigheid die we tijdens de coronacrisis voelden in het ziekenhuis verder te zetten”, klinkt het bij het ziekenhuis.