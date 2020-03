Ook Antwerps schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) besmet: “Het coronavirus heeft me in zijn greep” Jan Aelberts

15 maart 2020

21u10 16 Antwerpen Antwerps schepen voor onder andere Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) heeft het coronavirus opgelopen. “’Het overkomt iemand anders’, denk je”, reageert Duchateau. “Voor mij is die gedachte geen optie meer.”

De 48-jarige schepen voor Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) kwam donderdagavond met koorts thuis en had, zoals hij het zelf zegt, ‘pijn aan de knoken’. Na een test bleek hij het coronavirus opgelopen te hebben. “De schepen zal minstens twee weken thuis blijven en herstellen van het virus", zegt zijn woordvoerder Michael Lescroart.

Ik ben blij dat ik me vanaf de eerste symptomen heb geïsoleerd van werk, vrienden en zelfs gezin. Ik hoop dat ze gespaard blijven Schepen Fons Duchateau

“‘Het overkomt iemand anders’, denk je”, reageert Duchateau. “Voor mij is die gedachte geen optie meer. Het coronavirus heeft me in zijn greep. Donderdagavond kreeg ik koorts en pijn aan mijn gewrichten en knoken. Sinds vandaag ben ik zeker. Ik ben blij dat ik me vanaf de eerste symptomen heb geïsoleerd van werk, vrienden en zelfs gezin. Ik hoop dat ze gespaard blijven.”

‘Gunstig verloop’

Behalve een zware griep heeft de schepen voorlopig geen zware problemen. De koorts is naar eigen zeggen onder controle, ademhalingsproblemen heeft hij niet. “Veel mensen maken nu hetzelfde mee”, gaat Duchateau verder. “Niet alleen uit angst voor zichzelf, maar ook voor je onmiddellijke omgeving, die je niet wilt besmetten. Bij mij heeft de ziekte voorlopig een ‘gunstig’ verloop. Een zware griep, maar de koorts is onder controle en ik heb geen ademhalingsproblemen. Hout vasthouden dat het zo blijft. Maar er vooral alles aan doen opdat mijn ongewenste gast de komende dagen bij mij blijft en bij niemand anders raakt voor hij verdwijnt.”

Het gedrag van sommigen die blijven doen alsof het een griepje is, is op het randje van het misdadige Schepen Fons Duchateau

Duchateau hamert nog eens op het volgen van de richtlijnen om verdere besmetting te voorkomen. “Het gedrag van sommigen die blijven doen alsof het een griepje is, is op het randje van het misdadige”, besluit de schepen. “Houd u aan de richtlijnen van de experts. Corona hebben we niet meer onder controle. Het aantal slachtoffers wel.”