Ook Antwerps restaurant Danieli Il Divino vraagt coronatoeslag: “Ik nodig klagers uit om zelf een restaurant te runnen in deze tijden” Annelin Marien

30 juni 2020

12u16 55 Antwerpen Er was gisteren heel wat te doen rond een Brussels restaurant dat Er was gisteren heel wat te doen rond een Brussels restaurant dat 5 euro coronatoeslag vraagt aan klanten , maar ook in de Antwerpse restaurants Danieli Il Divino, Maven en Umami wordt er 6 euro extra aangerekend sinds de heropening van de restaurants, en dat tot 1 juli. Wim Van der Borght, eigenaar van horecagroep Shrimp Tempura waartoe de drie restaurants behoren, vraagt wat meer respect voor de horecasector. “Wij proberen ook maar ons hoofd boven water te houden.”

Bij Danieli Il Divino, een high-end Italiaans restaurant in park Den Brandt in Wilrijk, krijgen klanten een kaartje op tafel waarop staat dat het restaurant genoodzaakt is een toeslag van 6 euro aan te rekenen vanwege het coronavirus en de extra opgelegde maatregelen. De horecasector kreeg het tijdens de coronacrisis hard te verduren: na een verplichte sluiting van bijna drie maanden, gelden er strenge regels die de capaciteit van de meeste zaken sterk inperken. Een Brussels restaurant kwam gisteren in de media omdat het 5 euro coronatoeslag vroeg aan klanten, waarna minister Zuhal Demir (N-VA) liet vallen dat ze dat “niet sympathiek” vindt.

Coronabox

Bij Danieli Il Divino, Umami en Maven, drie Antwerpse restaurants van horecagroep Shrimp Tempura, wordt er gewerkt met een ‘coronabox’: klanten krijgen een doos op tafel waarin alles wat normaal gezien ter plekke op tafel wordt gezet, gedesinfecteerd is. “Dat kost wel wat geld, dus hebben we bij de heropening besloten een coronatoeslag te vragen", vertelt Wim Van der Borght van Shrimp Tempura. “Soms is het nu eenmaal noodzakelijk om bepaalde kosten door te rekenen, zeker nu we al die extra maatregelen moesten nemen.”

Twintig procent van de faillissementen vallen in de horeca, maar dat is iedereen precies al vergeten Wim van der Borght

Vanaf 1 juli stoppen de drie restaurants met de coronatoeslag te vragen. “We hebben besloten vanaf 1 juli de coronaboxen niet meer te gebruiken, maar de tafels weer gewoon te dekken zodat we stilaan terug kunnen naar de normale werking van de restaurants. Daardoor hoeven we ook geen coronatoeslag meer te vragen.”

Ondertussen kwamen er zo’n 5.000 bezoekers in de drie restaurants, met tien klachten tot gevolg. “Er zijn altijd mensen die ‘zagen’, maar ik nodig hen uit om een restaurant te runnen in deze tijd", aldus Van der Borght. “Ik vind dat er wat meer respect mag komen voor de horecasector, wij proberen vanuit een zeer moeilijke toestand ons hoofd boven water te houden. Twintig procent van de faillissementen vallen in de horeca, maar dat is iedereen precies al vergeten.”