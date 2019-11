Ooit vluchtelingen, vandaag eigenaar van goed draaiend cateringbedrijf en dat is ook Reinhilde Decleir niet ontgaan Theaterfestival Spiegels van de Ziel nodigt Syrisch cateringbedrijf uit David Acke

08 november 2019

12u25 0 Antwerpen Het theaterfestival ‘Spiegels van de Ziel’ is al aan de achtste editie toe. Reinhilde Decleir nodigt gelijkgezinde gezelschappen uit om bij haar bij Tutti Fratelli te komen spelen. Zes dagen lang zullen verschillende makers, acteurs, dansers en zangers uit alle lagen van de bevolking hun talenten tonen. En wie honger heeft kan terecht bij From Syria with Love. Ooit waren zij vluchtelingen, vandaag hebben ze een goed draaiend cateringbedrijf. “Met lekker eten aantonen dat Syrië meer is dan oorlog.”

Ze waren het beu dat ze telkens een blik vol medelijden kregen wanneer ze vertelden dat ze uit Syrië kwamen. “Waarom toch? Syrië is veel meer dan de oorlog. De perceptie van Syrië is er een met een negatieve connotatie en dat terwijl eigenlijk niemand weet waarvoor Syrië echt staat.” Daarom besloten vier Syrische dames dat beeld eigenhandig te veranderen. From Syria with Love werd geboren: een cateringbedrijf dat met lekker eten de kloof weg wil vagen tussen locals en nieuwkomers.

Binnenkort mogen ze koken op het Tutti Fratelli Festival ‘Spiegels van de Ziel’. “Hun project past helemaal binnen de filosofie van Tutti Fratelli”, vertelt artistiek leider Reinhilde Decleir. “Het is een vorm van solidariteit en ik vind dat we hen moeten steunen. En het eten is gewoon heel erg lekker. Het zijn kunstwerkjes die ze jou presenteren.”

Spiegels van de Ziel is al aan de achtste editie toe. Decleir nodigt gelijkgezinde gezelschappen die een sociaal en maatschappelijk doel hebben. “Mensen die op de een of andere manier in de problemen zaten, door drugs, armoede of gewoon eenzaamheid, kunnen bij ons terecht. Samen maken we theater en elk kan zijn of haar talent hier verder ontwikkelen. Verwante gezelschappen kunnen hier tijdens het festival hun voorstelling spelen. Denk maar aan Giovani Fratelli, het Bad van Marie of het Refugees for Refugees in concert.”

Foto’s

En in dat geheel past From Syria with Love natuurlijk helemaal. “In Syrië hadden we allemaal een werk. We droegen bij aan de maatschappij. Waarom zouden we hier in België niets doen?” vertelt Dhya (38). Ze is kok bij From Syria with Love en de passie voor haar gerechten is enorm. “Wat ga je voor ons koken”, vraagt Reinhilde. “Wat je maar wil. Alles kan”, antwoordt Dhya. Wat volgt is een reeks foto’s van gerechten die Dhya op haar smartphone heeft staan. De artistiek directeur is overdondert. “Dat wil ik. Oh en dat ook. Wat een kunstwerk!”

Dhya is erg trots op wat ze bereikt heeft met haar vriendinnen. “We krijgen heel veel positieve commentaar van onze klanten. Als we koken voor mensen dan kan ik in hun ogen zien dat ze het heel lekker vinden. Dat is een extra motivatie voor ons om nog harder te werken.”

Spiegels van de Ziel vindt plaats op 15, 16, 17 en 22, 23 en 24 november. Tickets en info via info@tuttifratelli.be en www.tuttifratelli.be.

Wie meer info wil over From Syria with Love kan terecht op www.fsyriawlove.com.