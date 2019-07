Ooit kroonjuweel van de diamant, nu op zucht van (buitenlandse?) overname: verkoop HRD Antwerp lijkt onafwendbaar Philippe Truyts

18 juli 2019

22u40 0 Antwerpen Eén van de kroonjuwelen van de Antwerpse diamantsector zou wel eens in buitenlandse handen kunnen vallen. HRD Antwerp, dat 40 jaar lang een uitstekende reputatie genoot als certificatenlab en onderzoekscentrum, staat er financieel zo beroerd voor dat een verkoop onafwendbaar lijkt. Mogelijk valt volgende week een beslissing in de raad van bestuur van AWDC, het moederbedrijf van HRD Antwerp dat nu nog een 100-tal werknemers telt.

De voorbije zes jaar waren er verschillende zware ontslagrondes bij HRD Antwerp. Het aantal laboranten decimeerde haast. Vorig jaar verloren in twee bewegingen – juli en november - 21 mensen hun baan. De directie wees toen op een gestage daling van de vraag naar certificaten. “Vandaar een vrij kleine herstructurering om toekomstbestendig te zijn”, klonk het.

Absoluut toplab

Maar de donkere wolken trokken niet weg. Het online magazine van IDEX (International Diamond Exchange) spreekt in een recent artikel de hoop uit dat zich investeerders aandienen die oog hebben voor de belangen en de identiteit van HRD Antwerp. “Want HRD is niet zomaar een lab. Het bedrijf is een instituut dat de sector moeilijk kan missen. Een pijler van de diamantindustrie en –handel. Het behoort tot de absolute top. De certificaten staan hoog aangeschreven.” In het buitenland zijn er kleinere vestigingen in onder meer India, China en Turkije.

IDEX wijst op interesse vanuit Dubai, een stevige concurrent van Antwerpen, dat qua omzet in ruwe en geslepen diamant nog steeds het nummer 1 van de wereld is. “Een overname door Dubai zou een vergissing zijn en dodelijk voor de reputatie”, heet het.

HRD Antwerp verkiest voorlopig geen commentaar te geven. Maar dat er iets op til is, lijkt een uitgemaakte zaak. We zitten ook kort voor de jaarlijkse vakantie in de sector.

China

Ook genoemd als geïnteresseerde overnemer: IGI (International Gemological Institute), een concurrerend lab met eveneens een Antwerpse hoofdzetel. IGI is intussen wel voor 80 procent eigendom geworden van de Chinese investeringsmaatschappij Fosun. Die is onder meer eigenaar van de Engelse topklasser Wolverhampton en wilde ook kapitaal in KV Oostende pompen. De deal sprong vorige maand af. HRD Antwerp staat met zijn certificaat vrij sterk in China, wat de interesse van IGI mee verklaart.

AWDC heeft een taskforce opgericht met daarin enkele bekende Antwerpse diamantairs. “Die werkgroep moet de best mogelijke oplossing voor HRD uitdokteren”, klinkt het bij ingewijden. “Het lab in Antwerpen houden, is belangrijk. Net zoals het HRD-certificaat onafhankelijk moet blijven.” Wellicht is de piste van een verkoop van 50 procent van het bedrijf het meest waarschijnlijk. Er gaan zelfs stemmen op om via crowdfunding bij bemiddelde Antwerpse diamantairs voldoende geld voor een doorstart te vinden.

De werknemers wacht nog heel wat nagelbijten voor de vakantie.