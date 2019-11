Onze weekendtips voor een gezellig verlengd weekend: kom naar kortfilmfestival en ga mee op fakkeltocht Redactie

08 november 2019

Kortfilmfestival BREEDBEELD

Antwerpen

Kortfilm is bij uitstek de filmvorm waarmee cineasten hun eerste stappen in de filmwereld zetten. Ondanks de kwaliteit en het talent in de wereld van de Belgische kortfilm, blijft het platform voor deze makers nog steeds beperkt. Het kortfilmfestival BREEDBEELD programmeert fictie, animatie en documentaires en reikt in de verschillende categorieën prijzen uit ter waarde van 1.000 euro. Tijdens de Nacht van de Jeugdzonde komen gevestigde namen uit de filmwereld, waarover Erik Van Looy en Felix Van Groeningen, één van hun eerste kortfilms voorstellen. Jan Verheyen presenteert de avond en gaat in gesprek met de makers.

Het festival gaat door in De Studio op 8, 9 en 10 november. Het integrale programma en binnenkort ook de tickets, vind je hier: www.breedbeeldkortfilmfestival.be.

Full Circle

Antwerpen

Twaalf feestlocaties, één ticket. Op de derde editie van Full Circle kunnen feestvarkens op 10 november twaalf party’s beleven voor de prijs van één. Nieuw dit jaar zijn onder andere een liveconcert in het M HKA en een dansfeest in The Jane.

Full Circle gaat steeds op zoek naar verrassende locaties. Vorig jaar werd er zo nog stevig gefeest in Frituur N°1 in de Hoogstraat. Er zijn drie verschillende boat party’s op de Festina Lente en restaurant The Jane gaat speciaal open op zondag voor een dansfeest met aangepast fingerfood. Verder zetten ook het Fotomuseum en het M HKA de deuren openen voor feest en muziek.

Het hele programma vind je op het Facebookevent Full Circle. Tickets vanaf 25,80 euro.

LAPDAG

Deurne

Op feestdag maandag 11 november is LAP te gast in cultuurcentrum Deurne voor de LAPDAG. LAP brengt twee voorstellingen, workshops, spelletjes, een photobooth en verschillende extra’s mee. Zo kunnen Deurnese families op verschillende manieren kennismaken met hedendaagse dans en theater. Bij elke activiteit staat bewegingstaal centraal. Verder zorgt LAP op 11 november ook voor extra omkadering in de vorm van workshops en spelen. Zo kunnen families op verschillende manieren kennismaken met hedendaagse dans.

Welkom in cc Deurne in de Frans Messingstraat op maandag 11 november, van 9.30 tot 17 uur. Per voorstelling betaal je 6 euro per, per workshop 4 euro. Info en tickets via www.ccdeurne.be.

Boechout wandelt en fietst

Boechout

Naar jaarlijkse gewoonte kan je op 11 november weer gaan wandelen en fietsen in Boechout. De gemeente, de sportraad, de werkgroep Trage Wegen, Pasar en Natuurpunt hebben drie wandeltochten en twee fietsroutes uitgestippeld. Deelnemers kunnen kiezen uit wandeltochten van 6, 9 of 12 kilometer en fietstochten van 22 of 30 kilometer. Zowel aan de start als bij de tussenstop in kapel Don Bosco kunnen de deelnemers genieten van een hapje en een drankje. Wie zin heeft, kan ook meedoen met een leuke fotozoektocht.

Starten kan tussen 9.30 en 14.30 uur aan Zaal Den Boom, Boomkensstraat 4a in Vremde. Deelname kost 5 euro en is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Inschrijven kan de dag zelf. Wie wachtrijen wil vermijden, kan ook een invulformulier downloaden op www.boechout.be/boechoutwandeltenfietst en het meenemen naar de start.

Fakkeltocht

Doel

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Derde Generatie een fakkeltocht in de omgeving van Doel. Deze keer gaat de tocht door op zondag 10 november. De wandeling is ongeveer 2,5 kilometer lang en volgt de minder gekende paden van het dorp. Voorzie zeker schoeisel dat geschikt is om door velden en wegels te wandelen.

De tocht start op De Doolen om 20 uur en eindigt daar ook. Na de wandeling is iedereen welkom om zich te verwarmen aan de vuurkorven met verkwikkende dranken, gebak terwijl het muzikantenduo Tegen Beter Weten In het beste van zichzelf geeft.

Fakkels zijn te reserveren via fakkeltochtdoel@gmail.com tot en met vrijdag 8 november. Gelieve uw naam en het aantal fakkels door te geven. Na reservatie zal worden gevraagd om het bedrag over te schrijven. Let op: zolang het bedrag niet is overgeschreven is de reservatie niet definitief. Er worden 250 ambachtelijke fakkels voorzien (€5 per fakkel) en 200 kaarsfakkels (€3 per fakkel).