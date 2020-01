Onze tips voor het weekend van 10, 11 en 12 januari in Antwerpen: verwarmen tijdens kerstboomverbranding of afkoelen tijdens frisse nieuwjaarsduik ADA

10 januari 2020

08u50 0

Winters Geluk

Antwerpen

Op vrijdag 10 januari nodigt het district Antwerpen alle inwoners uit voor Winters Geluk, een gratis winterfeest dat dit jaar neerstrijkt op Linkeroever. Feeërieke steltenlopers onthalen alle bezoekers warm, terwijl ze door een lichtjesdoolhof wandelen waarbij duizenden zeepbellen hen omringen. De sprookjesachtige muziek maakt het spektakel compleet.

De jongste bezoekertjes kunnen schudbollen maken, sneeuwballen hengelen en nog veel meer. BlitZ, een band die ze misschien wel kennen van Ketnet Hits, laat hen dansen op hun vrolijke deuntjes. Vanaf 17 uur overtuigen de dames van Allez, Chantez! iedereen om met hen mee te zingen. Jo Vally zorgt voor ambiance met enkele Vlaamse tophits en 2 Fabiola katapulteert bezoekers terug naar de jaren ‘90. Dj Dimitri Vantomme sluit Winters Geluk af. Met zijn feestmuziek krijgt hij iedereen aan het dansen.

Vrijdag 10 januari van 15.30 tot 23.30 uur op de Boeienweide, Linkeroever. Gratis toegang.

Kerstboomverbranding

Boechout

Zoals elk jaar organiseert Bacwalde Studentenclub opnieuw de kerstboomverbranding van Boechout. Ook dit jaar nodigen ze jou graag uit om te komen genieten rond het vuur van een biertje, jenevertje, of glühwein, vergezeld van een hotdog of een warme kom soep.

De vrienden van KSA Boechout organiseren voorafgaand een fakkeltocht voor kinderen, die om 18 uur vertrekt aan het KSA lokaal. De verbranding gaat door aan de holleweg achter de dreef richting Hove. Er wordt planché voorzien, maar laarzen of bottinen zijn aangeraden.

Film- en Vinylbeurs 2020 in De Roma

Borgerhout

De Roma verwelkomt alle film- en platenliefhebbers op de negende editie van deze beurs. Bij de verschillende standhouders op de filmbeurs kan je je laten onderdompelen in de wondere wereld van het witte doek met oude filmaffiches, attributen, foto’s, gadgets, pellicule en zoveel meer. Maar ook de liefhebbers van vinyl komen aan hun trekken. Lp’s, maxi’s, singles en de daarbij horende platenhoezen, zowel verzamelaars als koopjesjagers komen aan hun trekken.

Daarnaast kan je een kijkje nemen in de volledig heringerichte projectiekamer van de voormalige cinemazaal. Ivo Segers van Cinemuzee neemt je graag mee en vertelt alles wat je wilt weten over filmprojectie vroeger en nu.

Zondag 12 januari van 11 tot 17 uur. Tickets via www.deroma.be.

Belgisch Kampioenschap Veldrijden

Antwerpen

Op zaterdag 11 en zondag 12 januari vinden op Linkeroever de Belgische Kampioenschappen Cyclocross plaats. De top van het Belgische veldrijden geeft er dat weekend op en langs het strand van Sint-Anneke het beste van zichzelf in hun zoektocht naar de Belgische driekleur en eeuwige roem.

Om 15.15 uur wordt het startschot gegeven van het Belgisch Kampioenschap Veldrijden bij de profs. Dat vindt plaats op Linkeroever ter hoogte van Sint-Anneke. Een goed uur later zal de nieuwe Belgische kampioen over de finish rijden op de Gloriantlaan. Alle informatie vind je op www.bkantwerpen.be.

Nieuwjaarsduik ijsberen

Deurne

Voor de ene een zaligheid, voor de andere een verschrikking. Maar een duik in het koude water van Zwemvijver Boekenbergpark is voor de ijsberen uit Deurne een koud (letterijk) kunstje. Op zondag 12 januari organiseren ze hun jaarlijkse nieuwjaarsduik in de zwemvijver. Om 10.15 uur spreken ze af aan de ingang van de vijver.

Supporters zijn uiteraard welkom en zelf ook een frisse duik nemen kan ook onder het toeziend oog van pro-ijsbeer Bert De Smedt. Breng een handdoek mee, een twee euro muntstuk voor je locker maar ook loopgerief voor de opwarming.

Gratis. Poortgebouw Ecologische Zwemvijver Boekenbergpark, Unitaslaan, 2100 Antwerpen.