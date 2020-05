Onze poll wijst uit: grote meerderheid (87 procent) gaat maandag nog niet shoppen PhT

10 mei 2020

18u46 0 Antwerpen Virologen en politici hopen dat de heropening van de winkels op 11 mei geen overrompeling met zich mee zal brengen. De poll die we op de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws Antwerpen postten, wijst uit dat het in de Antwerpse winkelstraten en shoppingcenters niet zo druk wordt.

Wie trekt er na het weekend meteen op uit en wie wacht nog even af: dat wilden we graag weten. Zondagavond hadden 143 mensen hun stem uitgebracht. Liefst 87 procent verkiest maandag nog even de kat uit de boom te kijken en niet te gaan ‘runshoppen’. Slechts 13 procent wil al wel winkelen. De poll loopt nog vier dagen. Je mag ook laten weten wat je van de maatregelen vindt.