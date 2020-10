Onze man gaat na half jaar nog eens clubben... op een stoel: “Surrealisme troef, maar wel de plezantste avond sinds lang”

Antwerpen

Comme Chez Vaag. Gaan dineren in een technoclub . Het is te gek voor woorden maar jammer genoeg een harde realiteit in het sombere najaar van 2020. Feesten op een stoel en ondertussen burgers verorberen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Surrealisme troef, maar tóch enorm plezierig. “Het volk zit hier echt op te wachten.”