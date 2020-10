Exclusief voor abonnees Onze man gaat na een half jaar nog eens clubben… op een stoel: “Nostalgie? Absoluut” Sander Bral

11 oktober 2020

14u55 3 Antwerpen Comme Chez Vaag. Gaan dineren in een technoclub. Het is te gek voor woorden maar jammer genoeg een harde realiteit in het sombere najaar van 2020. Feesten op een stoel en ondertussen burgers verorberen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Surrealisme troef, maar tóch enorm plezierig. “Het volk zit hier echt op te wachten.”

De house- en technokeet Club Vaag op het Antwerpse Eilandje had zichzelf nog maar net heruitgevonden als café wanneer het nieuws kwam dat de cafés een maand om 23 uur de deuren moeten sluiten. Snel opgelost, dachten ze bij Vaag, en ze richtten een restaurant op. Comme Chez Vaag was geboren. Net te laat, doch, want Vaag sluit wel degelijk om 23 uur de deuren op de openingsavond zaterdag. “Nog geen groen licht gekregen van de ambtenarij”, klinkt het. Een kwestie van tijd dus.

