Onze lucht wordt schoner: steeds minder fijn stof en stikstof in Antwerpen

30 december 2019

16u59 0 Antwerpen Goed nieuws: de Antwerpse lucht is het voorbije jaar properder geworden. Dat wijzen de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit. Op een uitzondering na ligt het aantal overschrijdingen van de Europese norm voor fijn stof duidelijk lager dan in 2018. Vergeleken met het begin van de eeuw zijn de verschillen zelfs spectaculair.

Twee Antwerpse meetpunten lieten het voorbije jaar 17 dagoverschrijdingen van fijn stof optekenen: de Belgiëlei en de Plantin en Moretuslei. Niet toevallig zijn dat drukke verkeersassen. Het gaat dan om fijnstofdeeltjes kleiner dan één honderdste van een millimeter. Van Europa mag de norm van 50 microgram fijn stof per kubieke meter hoogstens 35 maal per jaar worden overschreden. De Wereldgezondheidsorganisatie is veel strenger en houdt het op driemaal.

Met die 17 ongezonde dagen scoort de Plantin en Moretuslei zowaar slechter dan de 12 dagen vorig jaar. In 2013 en 2014 was het dan weer veel erger: 35 dagen. Het zou kunnen dat de heraanleg van de straat dit jaar een negatieve invloed heeft gehad. Elders zijn de scores immers verbeterd. Op de Belgiëlei hadden we in 2018 nog twee ongezonde dagen meer dan nu.

Bemoedigend

Sommige meetstations tonen een bemoedigende vooruitgang. Zo waren er 8 dagoverschrijdingen in Park Spoor Noord en in Borgerhout bij de Ring. De voorbije twee jaar zagen we daar nog cijfers van 15 en 18 dagen.

Het ‘gezondste’ meetpunt is de Groenenborgerlaan. Daar is de Europese norm van 50 microgram slechts driemaal overschreden. Wat precies samenvalt met het strenge plafond van de WGO. Vorig jaar hadden we daar nog 10 ongezonde dagen, in 2016 zelfs 15.

Spectaculair

Voor meetstations die al meer dan 15 jaar bestaan, is het resultaat soms spectaculair. Op Luchtbal piekte het aantal ongezonde dagen in 2005 op 71. Dit jaar waren het er welgeteld vijf.

Frans Fierens, woordvoerder van de VMM, ziet een aantal belangrijke redenen voor de milieuwinst. “Het aantal luchtvervuilende stoffen is de voorbije 20 jaar flink teruggelopen. Je hebt de roetfilters in wagens en de industrie die maatregelen heeft genomen. We verwarmen ons meer met aardgas en minder met stookolie. Het gaat de goede kant op, al merkten we tot vorig jaar wel vijf jaar van stagnatie. De voorbije herfst hielp ook: de wind kwam vaak uit westelijke richtingen, dus van zee.”

Minder stikstof

Naast betere fijnstofwaarden stelt de VMM een daling van de stikstofoxiden (NOX) vast. Fierens: “In 2000 zaten we in Antwerpen met 48 microgram per kubieke meter nog boven de Europese én WGO-norm van 40. Nu halen we 32 microgram. We danken de daling - de voorbije twee jaar telkens met 5 à 10 procent - aan een versnelde shift van diesel naar benzine. De allerlaatste generatie dieselmotoren (Euro 6 d TEMP) stoot ook minder stikstof uit.”

Hoe groot de impact is van de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen, blijft volgens Fierens moeilijk aantoonbaar. “De LEZ doet zeker iets. Maar het effect is ook een proces van langere duur. Geleidelijk aan hebben minder vervuilende auto’s de plaats ingenomen van de wagens met hoge uitstoot.”