Onze-Lieve-Vrouwkerk Wilrijk overgedragen aan Roemeens-orthodoxe gemeenschap Jan Aelberts

01 september 2019

11u26 0 Antwerpen In Wilrijk is de voormalige parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans in de Heistraat zondag plechtig overgedragen aan de Roemeens-orthodoxe Kerk. Antwerps bisschop Johan Bonny droeg de kerk over aan zijn Roemeens-orthodoxe collega Joseph Pop, het hoofd van het Roemeens-orthodox bisdom voor West- en Zuid-Europa. Hij wijdde het gebouw meteen in voor zijn gelovigen.

De herbestemming van de parochiekerk in Wilrijk is één van de projecten van het kerkenplan dat sinds oktober 2016 loopt in Antwerpen. Het gebouw dateert uit 1953 en werd de voorbije jaren al vooral door de Roemeens-orthodoxe Kerk gebruikt. Die parochie bestaat sinds 1993 in Wilrijk en vormt vandaag de grootste christelijk-orthodoxe gemeenschap in Antwerpen met naar schatting 5.000 gelovigen. De katholieke parochie werd vorig jaar dan weer samengevoegd met die van St-Jan-Maria Vianney Wilrijk en heeft daar een vaste stek.

“We zijn erg blij met deze overdracht”, zegt schepen voor erediensten Tom Meeuws (sp.a). “Onze stad herbergt een grote diversiteit aan geloofsgemeenschappen met elk een eigen dynamiek. Dat deze mekaar kunnen vinden in een vruchtbare samenwerking stemt hoopvol.”

Het kerkgebouw wordt door de katholieke kerkfabriek verkocht aan de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek, die dan ook verantwoordelijk wordt voor het beheer en het onderhoud ervan. De provincie Antwerpen wordt de nieuwe toezichthouder. Volgens de verkoopsvoorwaarden moet het kerkgebouw behouden blijven als gebouw voor de eredienst voor een christelijke geloofsovertuiging. Ook het orgel moet blijven staan. De rooms-katholieke kerkgemeenschap zal trouwens wel nog de sacristie, de winterkapel en de zijbeuk mogen gebruiken.