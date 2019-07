Ontwikkeling site Chiquita Building: stad wil Dinantstraat opheffen én nagaan of hoger bouwen kan BJS

02 juli 2019

14u34 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Friendshipsite op het Eilandje, waar ook de bekende Chiquita Building staat, vorige week op het schepencollege goedgekeurd. Bedoeling is om de Dinantstraat op te heffen. Daarnaast onderzoekt de stad of de bouwhoogte op de site verhoogd kan worden.

De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site bestaat uit het kantoorgebouw de Friendshipbuilding (in de volksmond: de Chiquita Building), dat in 2016 door ontwikkelaar Cores werd gekocht en zal ingevuld worden met appartementen en handelsruimtes. Op de site ligt ook nog een Total-tankstation, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein.

“De Oude Dokkenwijk heeft heel wat potentieel door zijn gunstige en strategische ligging”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA). “Dat willen we ontwikkelen tot één samenhangend en levendig bouwblok wat een impuls kan zijn voor de rest van de buurt. Het RUP Friendshipsite heeft de ambitie om deze zone verder aansluiting te laten vinden bij de hippe en dynamische wijk die het Eilandje de afgelopen jaren geworden is. Dit is een eerste stap, we gaan nog verder in overleg met de inwoners.”

Centrale groene buitenruimte

Het opzet van het RUP Friendshipsite is om de Dinantstraat op te heffen, die twee bouwvelden van elkaar scheidt. “Dat schept nieuwe ruimtelijke mogelijkheden”, vindt het Antwerpse stadsbestuur. “Zo kan er bijvoorbeeld in een centrale groene buitenruimte in het hart van het bouwblok voorzien worden.”

Het stadsbestuur denkt dat de plek, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, zich kan lenen tot hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. “Daarom zal onderzocht worden of het RUP de bouwhoogte kan verhogen op plekken waar dat verantwoord is”, aldus het stadsbestuur. “Er wordt onderzocht of een verschuiving van de hogere volumes mogelijk is door ze (onder meer omwille van schaduwwerking) voornamelijk langs de Rijnkaai te voorzien in plaats van centraal in het bouwblok.”

De start- en procesnota worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Voor het RUP Friendshipsite is dat van 3 september tot en met 2 november 2019. Op 3 september vindt een infomoment plaats waarbij de stad in overleg gaat met de bewoners rond de Friendshipsite.