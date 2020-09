Ontwerpteams die noordelijke Ringparken moeten vormgeven aangeduid: “Parken moeten afgesneden stadsdelen opnieuw met elkaar verbinden” David Acke

05 september 2020

09u28 0 Antwerpen De stad Antwerpen heeft vier ontwerpteams aangeduid die, in het kader van De Grote Verbinding, de vier noordelijke Ringparken verder gaan vormgeven. Het gaat om het Ringpark Noordkasteel, Ringpark Groenendaal, Ringpark Lobroekdok en Ringpark Het Schijn. Deze parken komen op en langs de Oosterweelverbinding op de rechteroever van de Schelde en strekken zich uit van aan de Schelde ter hoogte van het Noordkasteel tot aan de aansluiting met de E313/E34.

De aanduiding van vier gerenommeerde buitenlandse ontwerpbureau’s is een belangrijke stap in de realisatie van de Ringparken. Die moeten Antwerpen een groener karakter geven langs de ring van Antwerpen. Maar alvorens die ontwerpen gerealiseerd kunnen worden moet natuurlijk eerst die andere belangrijke werf afgerond zijn: de Oosterweelverbinding. Waar mogelijk wil de stad wel al vroeger starten met de aanleg van de Ringparken.

“De noordelijke Ringparken zullen stadsdelen met elkaar verbinden die afgesneden zijn van elkaar,” zegt burgemeester Bart De Wever. “Ze zullen daardoor niet alleen een nieuwe groene long zijn voor Antwerpen, ze zullen ook wijken opwaarderen die het vandaag socio-economisch moeilijk hebben. De Ringparken geven buurtbewoners ruimte en zuurstof, en versterken het sociale weefsel.”

Ringpark Noordkasteel

Het team TV Studio Paola Viganò – Grafton Architects - TV MAARCH, het vroegere team Zuidoost, mag de verdere uitwerking van het Ringpark Noordkasteel opnemen. Vandaag is het Noordkasteel een relatief onbekend en weinig toegankelijk, maar erg groen gebied op de grens van de haven en de stad. De Oosterweelverbinding voorziet in een nieuw op- en afrittencomplex aan het Noordkasteel: de Oosterweelknoop. Door de knoop deels te overkappen, komt er ruimte voor een ecologisch park: het Ringpark Noordkasteel. Ook het historische erfgoed, zoals de restanten van het Noordkasteel, de 19de-eeuwse SAMGA-silo en de Oosterweelkerk, krijgt hier een plek. Het ontwerpteam staat in voor de bovengrondse inrichting op en langs de nieuwe infrastructuur en overkapping.

Ringpark Groenendaal

Hier mag het team BUUR – Latz – Greisch – SWP aan de slag. Dit team, beter gekend als team Noord, was ook tijdens ‘Over de Ring’ actief in dit deel van de stad. Een groene overkapping ter hoogte van het station Luchtbal en de Groenendaallaan zal zorgen voor een uitgestrekt park dat Merksem-Lambrechtshoeken en Luchtbal verbindt, tot aan het Albertkanaal. Het Ringpark loopt aan beide kanten van de Ring verder door langs de bermen van de snelweg tot aan de Masurebrug.

Ringpark Lobroekdok

Voor Ringpark Lobroekdok gaat eveneens het team TV Studio Paola Viganò -Grafton Architects - TV MAARCH, het vroegere team Zuidoost, aan de slag. Dit Ringpark vertrekt aan de noordkant van Schijnpoort en loopt door tot aan het Albertkanaal. Door de afbraak van het viaduct, de sanering van het (in de toekomst versmalde) Lobroekdok en de overkapping van een deel van de snelweg, ontstaat een enorm potentieel: groene ruimte in een tot nu toe erg verhard gebied, recreatie, gemengde stadsontwikkeling en nieuwe verbindingen tussen Dam, Merksem en Kronenburg.

Ringpark Het Schijn

Het team COBE ApS - OMGEVING cvba - De Urbanisten BV, het vroegere team West, mag de verdere uitwerking van het Ringpark Het Schijn opnemen. Dit Ringpark vertrekt aan de zuidkant van Schijnpoort en loopt tot aan het Rivierenhof. Centraal in het park ligt het Schijn. Na de werken aan de Oosterweelverbinding kan het Schijn geïntegreerd worden in een langwerpig landschapspark langs de snelweg. Ter hoogte van Hof Ter Lo vormt een groene overkapping een verbinding tussen Borgerhout en Deurne, en tussen de dichtbebouwde wijken en het ruime Rivierenhof.